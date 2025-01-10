«Авито Работа»: самые высокие зарплатные ожидания в 2024 г. оказались у дальнобойщиков

Эксперты «Авито Работы» проанализировали зарплатные ожидания соискателей, указанные в резюме, и установили, что в 2024 г. на самые высокие зарплаты претендуют водители различных специальностей. Лидерами по зарплатным ожиданиям в 2024 г. стали водители-дальнобойщики — в резюме кандидаты в среднем указывали суммы от 150 тыс. руб. в месяц, что на 50% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Также высокий уровень зарплатных ожиданий отмечен у водителей спецтехники: бульдозеров и автокранов. Первые, как правило, указывают в резюме желаемую зарплату в среднем от 150 тыс. руб. в месяц, вторые — от 140 тыс. руб. в месяц. С 2023 г. средние зарплатные ожидания у соискателей на данные профессии выросли на 25% и 40% соответственно.

В рейтинг специалистов с наиболее высокими зарплатными ожиданиями также попали представители различных профессий сферы строительства: например, начальники монтажно-строительных участков, которые в среднем хотели бы получать от 120 тыс. руб. (+20% по сравнению с 2023 г.).

Пятое место топа занимают шеф-повара: в среднем соискатели на эти позиции в 2024 г. указывали в резюме суммы от 120 тыс. руб.. При этом, зарплатные ожидания этих сотрудников год к году также увеличились на 20%.

«В вакансиях для рабочих специалистов работодатели зачастую сразу указывают диапазон заработной платы, чтобы привлечь соискателей. Кандидаты, в свою очередь, прописывают ожидаемый уровень дохода в своих резюме. В случае с высококвалифицированными офисными позициями тенденции поиска работы отличаются: работодатели и соискатели реже сразу обозначают зарплатные ожидания, предпочитая обсуждать их на этапе собеседования. Размер вознаграждения может значительно варьироваться в зависимости от опыта, квалификации и должности кандидата. Например, начинающий бухгалтер в среднем может рассчитывать на зарплату от 40 тыс. руб. в месяц, в зависимости от региона и места работы. С ростом опыта и квалификации доход возрастает: бухгалтерам со стажем 3–5 лет компании могут предлагать от 80 000 до 150 тыс. руб. и более», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

Резюме с самыми высокими зарплатными ожиданиями соискателей за 2024 год

Кроме того, эксперты отметили профессии, где за год зарплатные ожидания соискателей выросли наиболее существенно. Например, разнорабочие повысили свои зарплатные ожидания на 75% за год: в 2024 г. они ожидают получать в среднем от 35 тыс. руб. в месяц.

В список таких специалистов также вошли водители-дальнобойщики, сантехники, монтажники, маляры, специалисты по закупкам и бухгалтеры. При этом по офисным профессиям рассматривались резюме кандидатов с минимальным опытом работы — ожидания специалистов, претендующих на старшие и руководящие должности, значительно отличаются.