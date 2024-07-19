«Авито Работа»: чаще всего высшее образование требуют в вакансиях инженеров

Эксперты «Авито Работы» проанализировали спрос российских работодателей на сотрудников с высшим образованием по итогам первого полугодия текущего года. По данным «Авито Работы», чаще всего работодатели указывают требование о высшем образовании в вакансиях для инженеров. Почти 20% вакансий с требованием о наличии высшего образования относятся к этой профессии. В среднем соискателям на такую позицию в первом полугодии 2024 г. предлагали 81,5 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Второй по популярности у работодателей вакансией, требующей диплом о высшем образовании, стала профессия бухгалтера — доля предложений о работе для таких специалистов в первом полугодии текущего года составила 18%, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников — 60,66 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Востребованными у компаний остаются менеджеры по продажам с высшим образованием — доля вакансий для них составила 9%, а средние предлагаемые зарплаты для соискателей достигли 80,14 тыс. руб. в месяц.

Доли объявлений о работе для юристов и стоматологов составили соответственно 6% и 5% от общего числа вакансий с требованием об оконченном высшем образовании. Кандидаты на позицию юриста могли рассчитывать в среднем на 52,16 тыс. руб. в месяц, а на позицию стоматолога — 139,22 тыс. руб. в месяц при полной занятости. При этом при трудоустройстве стоматологом высшее медицинское образование является обязательным требованием работодателей на всех вакансиях, как и наличие действующей сертификации.

«В условиях дефицита кадров работодатели заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, которые могут работать более эффективно. Это объясняет увеличение числа вакансий, где высшее образование указано в качестве обязательного требования. Одновременно мы также наблюдаем рост предложений с возможностью обучения и переобучения. В первом полугодии 2024 года число таких вакансий увеличилось более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего это вакансии для рабочих специалистов: водителей, сварщиков, машинистов. Но есть предложения по обучению и переобучению для инженеров, менеджеров по продажам и бухгалтеров. Университетских знаний часто оказывается недостаточно для специфики работы в конкретной компании, поэтому повышение требований к образованию и переобучение сотрудников становятся неотъемлемой частью рынка труда», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».