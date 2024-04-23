Спрос на операторов колл-центра в продажах вырос в 3,5 раза

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику количества вакансий работников, задействованных в сфере продаж, и сравнили данные за I квартал 2024 г. с аналогичным периодом в 2023 г. Аналитики выяснили, на каких специалистов в продажах спрос работодателей вырос больше всего год от году. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Больше всего новых вакансий появилось для операторов колл-центра — их стали искать в 3,5 раза активнее (+251%). Новым сотрудникам в первом квартале текущего года работодатели были готовы платить в среднем 45 822 руб. в месяц (+5% за год).

В три раза (+216%) повысился спрос на менеджеров по работе с клиентами. За I квартал 2024 г. средние зарплатные предложения для новых специалистов составили 69 850 руб. в месяц. Это на 3% больше, чем аналогичный период 2023 г.

В тройке самых востребованных специалистов в продажах — профессия риелтора. Количество работных предложений для них выросло на 71%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников повысились на 14%, достигнув 126 622 руб. в месяц.

Авито Топ-10 востребованных профессий, задействованных в сфере продаж

В список вошли как высококвалифицированные специалисты по продажам, так и представители массовых линейных профессий. Уровень ответственности и требуемые навыки этих работников различаются.

Зарплатные предложения для риелторов в вакансиях приводятся «вилкой», а фактический заработок специалистов напрямую зависит от процента с продаж.

«В России растут объемы производства и происходит ввод в эксплуатацию новых объектов недвижимости. Это напрямую влияет на повышенный спрос работодателей на специалистов в сфере продаж, в чьи обязанности входит общение с клиентами, сбыт продукции или услуг — операторов колл-центра, аккаунт-менеджеров, консультантов, менеджеров по продажам, риелторов. В целом за I квартал 2024 г. по России количество вакансий в продажах выросло на 26% за год, а работодатели стали предлагать новым сотрудникам на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чтобы привлечь больше соискателей, компании могут расширить зону поиска и внедрить корпоративное обучение для людей без опыта, а также предоставить кандидатам удобный график работы», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

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