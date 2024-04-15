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«Авито Работа» назвала офисные вакансии с наибольшим ростом зарплатных предложений

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику средних зарплатных предложений для новых сотрудников в России по итогам I квартала 2024 г. и выяснили, в каких офисных профессиях в 2024 г. произошел наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Исследование выявило, что за год больше всего по России средние зарплатные предложения выросли у брокеров — в I квартале 2024 г. им стали предлагать на 27% больше, чем за I квартал 2023 г. Их средние зарплатные предложения увеличились со 120,93 тыс. руб. до 153,7 тыс. руб. в месяц. Брокер — это редкие и зачастую узкоспециализированные специалисты, профессиональные посредники между продавцом и покупателем. Они отвечают за осуществление сделки и получают комиссионные за продажу продуктов в сферах финансов, недвижимости и других.

Вторыми по темпам роста зарплатных предложений оказались SEO-специалисты (+24% за год). В I квартале 2023 г. им предлагали 65,427 тыс. руб., в аналогичном периоде 2024 г. — уже 81,146 тыс. руб. ежемесячно.

В тройку лидеров по приросту зарплатных предложений вошла вакансия из сферы сельского хозяйства — новым сотрудникам-агрономам стали предлагать на 22% больше по сравнению с 2023 годом. В среднем им готовы предложить 86,57 тыс. руб. в месяц.

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Офисные вакансии с наибольшим приростом средних зарплатных предложений за год

«Из приведенного рейтинга можно отдельно отметить профессию агронома. В последнее время мы наблюдаем за тем, как растет спрос работодателей на таких специалистов, а вместе с тем повышаются и зарплатные предложения. Профессия трансформируется, становится скорее «офисной»: сегодня агроном — это высококвалифицированный сотрудник, оператор, который должен уметь управлять технологиями в сельском хозяйстве», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

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«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.

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