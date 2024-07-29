«Авито Работа» и LinguaLeo: в России спрос на специалистов, знающих английский, вырос на 36%

Работодатели в России все чаще требуют от соискателей знания английского языка, что подтверждают исследования «Авито Работы» и LinguaLeo. Эксперты «Авито Работы» выяснили — число вакансий, требующих от кандидата знания английского, во втором квартале 2024 г. увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в разрезе отдельных профессий рост спроса работодателей оказался даже более значительным.

Так, за год спрос на менеджеров по работе с клиентами, знающих английский, увеличился более чем в 3 раза, а средняя предлагаемая зарплата составила 61822 руб. в месяц.

На втором месте по росту спроса работодателей на англоговорящих сотрудников — профессия официанта. Число вакансий для официантов с требованиями о владении английским выросло более чем в 2 раза при сравнении год к году. Кандидатам на эту позицию, знающим английский язык, работодатели готовы предложить в среднем 81597 руб.

Подтянуть английский стоит также техническим специалистам — на 65% больше за год стало вакансий для инженеров, говорящих на английском. Соискатели с этим навыком во II квартале текущего года могли рассчитывать в среднем на 82 662 рубля в месяц. Значительно возрос спрос работодателей также на администраторов (+64%) и помощников руководителя (+63%), владеющих английским.

«Российские компании продолжают интегрироваться в глобальные производственные цепочки, особенно в сферах промышленности и высоких технологий. Многие отечественные предприятия налаживают сотрудничество с партнерами из дружественных стран, таких как Китай, Индия, ОАЭ и страны Ближнего Востока. В этих условиях от сотрудников компаний чаще требуется знание иностранных языков: например, в вакансиях инженеров работодатели указывают требование к владению техническим английским для изучения документации и профессиональных статей», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

«Статистика Lingualeo показывает: спрос на изучение английского за последние два года продолжает расти. В частности, с 2022 по 2024 пользователи стали заходить в приложение в шесть раз чаще (рост возвратов пользователей за неделю вырос с 5% до 20%), а время тренировочных сессий увеличилось более, чем в два раза (с 13 до 31 минуты в неделю). Результат такой статистики – повышенный интерес к изучению английского языка и следствие обновлений в приложении», — отметил генеральный директор Lingualeo Семён Чебурашкин.