«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для сотрудников экономической сферы выросли на 13% за год

Ко Дню экономиста аналитики «Авито Работы» изучили, как изменились средние предлагаемые зарплаты для специалистов финансово-экономического сектора за последний год. За первые десять месяцев 2025 г. средние зарплатные предложения в этой сфере выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигли 70,8 твс. руб/мес за полный день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики также выяснили, у кого из специалистов финансово-экономической сферы наибольшая динамика увеличения средних предлагаемых зарплат. Рейтинг возглавили банковские работники — за период с января по октябрь 2025 г. им предлагали в среднем 110,3 тыс. руб/мес, что на 41% выше, чем годом ранее. В эту категорию входят специалисты, которые занимаются открытием и ведением счетов, оформлением вкладов и кредитов, выпуском и доставкой банковских карт, проведением платежей, а также консультируют клиентов по банковским продуктам.

Важно уточнить, что приведенные средние зарплатные предложения здесь и далее рассчитаны с учетом премий и бонусов, которые существенно влияют на окончательный размер предлагаемых вознаграждений.

На втором месте оказались бухгалтеры — за год средние зарплатные предложения для них выросли на 18% до 65,5 тыс. руб/мес при условии полной занятости. Бухгалтеры ведут учет хозяйственных операций, оформляют расчеты с контрагентами, рассчитывают и начисляют зарплату сотрудникам, составляют финансовую отчетность.

Третью позицию в рейтинге заняли экономисты, которым работодатели за первые десять месяцев 2025 г. предлагали в среднем 66, 4 тыс. руб/мес (+14%). Экономисты анализируют финансовую и хозяйственную деятельность компаний, готовят отчеты и прогнозы, поддерживая принятие управленческих решений.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

В числе регионов с самым высоким ростом предлагаемых зарплат для новых сотрудников финансово-экономического сектора выделяется Якутия: здесь средние зарплатные предложения в период с января по октябрь 2025 г. выросли на 68% за год и составили 143,7 тыс. руб/мес. В Ленинградской области — на 26%, достигнув 87,4 тыс. руб/мес. В тройке лидеров — Московская область (+22%), где кандидатам предлагали порядка 101,2 тыс. руб/мес.

К сфере наблюдается рост интереса и со стороны соискателей. Так, за первые десять месяцев 2025 г. активность кандидатов к позициям банковских работников увеличилась более чем в два раза (+115%), к финансовым консультантам — на 79%, а к специалистам по закупкам — почти в полтора раза (+49%).

«Растущий интерес соискателей к профессиям в сфере финансов и экономики объясняется повышением средних зарплатных предложений для этих специалистов. В условиях изменяющейся экономической среды компании фокусируются на стратегическом поиске и привлечении квалифицированных кадров. Так, спрос на специалистов банковской сферы в январе–октябре 2025 г. увеличился на 66% в за год. Чтобы привлекать специалистов в условиях высокой конкуренции за кадры, работодатели улучшают условия для соискателей — повышают зарплатные предложения и предлагают дополнительные бонусы новым сотрудникам», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

