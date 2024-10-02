Начинающие программисты купаются в деньгах. В России бешеный рост зарплат джунов, и Москва не в лидерах. Опрос

Всего за год средняя зарплата начинающих ИТ-специалистов выросла почти на 20%. Темпы и тренды задает на этот раз вовсе Москва, хотя именно в этом городе, как правило, самые высокие зарплаты по стране. Она едва удержалась в тройке лидеров – на первом месте Ростов-на-Дону со 141-процентным ростом.

Берем без опыта

Начинающие специалисты в сферах телекоммуникаций и информационных технологий с опытом работы менее трех лет теперь могут рассчитывать на шестизначную работу и даже на очень быстрые темпы ее роста. Как сообщили CNews представители сервиса «Авито Работа», по итогам III квартала 2024 г. (1 июля – 30 сентября), средняя зарплата джунов в России подскочила на 18% год к году.

Что примечательно, то, к чему россияне давно привыкли за десятилетия, в данном случае уже не работает. Речь о дисбалансе между зарплатами в Москве и других регионах России – в столице она, как правило, всегда выше, чем в других городах.

Goran Ivos / Unsplash Джунам даже не нужно переезжать в другой город за более высокой зарплатой . Им позволяют работать удаленно

Но сейчас все изменилось – в рейтинге городов с наибольшими средними предлагаемыми зарплатами для junior-специалистов в ИT и телекоме Москва находится, неслыханно, на третьем месте.

Кто обогнал Москву

Согласно статистике «Авито Работы», на первом месте в рейтинге городов, где больше всего платят ИТ-джунам, находится Ростов-на-Дону. Этот южный миллионник демонстрирует еще и рекордные показатели прироста средней предлагаемой зарплаты в III квартале 2024 г. она оказалась почти в два с половиной раза выше, нежели годом ранее.

Москва же в этом плане на предпоследнем месте в рейтинге с результатом всего лишь 38%. Обойти столице удалось только Нижний Новгород с его 14%.





Города России с наибольшими средними предлагаемыми зарплатами для junior-специалистов в ИT и телекоме

Место Город Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., III квартал 2024 Прирост средней предлагаемой зарплаты, %, III квартал 2023/2024 1 Ростов-на-Дону 107 934 141 2 Самара 101 688 75 3 Москва 97 773 38 4 Новосибирск 96 342 78 5 Нижний Новгород 86 855 14

Источник: "Авито Работа"

Также на 72% выросли предлагаемые зарплаты в Казани, на 59% – в Перми и на 47% – в Красноярске. Другие города-миллионники, коих в России 16, как и менее крупные населенные пункты, в рейтинге «Авито Работы» не представлены.

Сколько платят джунам

Если учитывать показатели в сумме по России, то средняя предлагаемая зарплата в ИT для соискателей с опытом работы до трех лет в III квартале 2024 г. почти достигла 73,8 тыс. руб. Иными словами, на нынешнем этапе российская ИТ-отрасль, в которой зарплаты опытных ИТ-специалистов в лучшем случае стагнируют, а иногда и вовсе не догоняют годовую официальную инфляцию, может предложить конкурентный заработок для тех, кто только открывает для себя эту сферу.

То есть, если, к примеру, у повара или стоматолога, то есть человека, ранее с ИТ не связанного, возникло желание освоить ИТ-профессию, то ему не придется начинать с низкой зарплаты, по крайней мере, в пяти российских городах. В теории, это может положительно сказаться на борьбе с дефицитом персонала, который в ИТ еще в августе 2023 г. достигал 700 тыс. человек.

К концу 2024 г. нехватка людей в российской ИТ-сфере по-прежнему не решена. Компании даже вынуждены нанимать африканских специалистов в попытке закрыть пробелы в штатном расписании.

Почему все так

Джуны далеко не всегда были настолько в цене, что им готовы платить более 100 тыс. руб. в месяц, хотя опыт в ИТ у них пока минимален. Летом 2022 г. работодателей они совершенно не интересовали, но с течением времени, по мере нарастания кадрового голода, в том числе и на фоне отъезда ИТ-специалистов за границу с видом на жительство в кармане, интерес у джунам со стороны работодателей становился все более серьезным.

Эксперты «Авито Работы» подчеркивают, что региональные ИT-хабы очень активно привлекают все больше молодых специалистов. «В условиях кадрового голода в ИT-индустрии работодатели из Москвы и регионов привлекают начинающих специалистов не только достойным доходом на старте карьеры, но и различными привилегиями», – сказал CNews директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Он добавил также, что «географическое расположение в сфере информационных технологий относительно условно, поскольку многие компании предлагают гибридный и дистанционный форматы работы». «Таким образом, компании делают предложение более привлекательным, не требуя от кандидатов переезда в определенный город», – подытожил он.

Иначе говоря, джунам совершенно не требуется переезжать в Ростов-на-Дону, чтобы получать за свою работу больше, чем в Москве.