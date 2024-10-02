Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Техника
|

Начинающие программисты купаются в деньгах. В России бешеный рост зарплат джунов, и Москва не в лидерах. Опрос

Всего за год средняя зарплата начинающих ИТ-специалистов выросла почти на 20%. Темпы и тренды задает на этот раз вовсе Москва, хотя именно в этом городе, как правило, самые высокие зарплаты по стране. Она едва удержалась в тройке лидеров – на первом месте Ростов-на-Дону со 141-процентным ростом.

Берем без опыта

Начинающие специалисты в сферах телекоммуникаций и информационных технологий с опытом работы менее трех лет теперь могут рассчитывать на шестизначную работу и даже на очень быстрые темпы ее роста. Как сообщили CNews представители сервиса «Авито Работа», по итогам III квартала 2024 г. (1 июля – 30 сентября), средняя зарплата джунов в России подскочила на 18% год к году.

Что примечательно, то, к чему россияне давно привыкли за десятилетия, в данном случае уже не работает. Речь о дисбалансе между зарплатами в Москве и других регионах России – в столице она, как правило, всегда выше, чем в других городах.

udal6.jpg
Goran Ivos / Unsplash
Джунам даже не нужно переезжать в другой город за более высокой зарплатой. Им позволяют работать удаленно

Но сейчас все изменилось – в рейтинге городов с наибольшими средними предлагаемыми зарплатами для junior-специалистов в ИT и телекоме Москва находится, неслыханно, на третьем месте.

Кто обогнал Москву

Согласно статистике «Авито Работы», на первом месте в рейтинге городов, где больше всего платят ИТ-джунам, находится Ростов-на-Дону. Этот южный миллионник демонстрирует еще и рекордные показатели прироста средней предлагаемой зарплаты в III квартале 2024 г. она оказалась почти в два с половиной раза выше, нежели годом ранее.

Москва же в этом плане на предпоследнем месте в рейтинге с результатом всего лишь 38%. Обойти столице удалось только Нижний Новгород с его 14%.


Города России с наибольшими средними предлагаемыми зарплатами для junior-специалистов в ИT и телекоме

Место Город Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., III квартал 2024 Прирост средней предлагаемой зарплаты, %, III квартал 2023/2024
1 Ростов-на-Дону 107 934 141
2 Самара 101 688 75
3 Москва 97 773 38
4 Новосибирск 96 342 78
5 Нижний Новгород 86 855 14

Источник: "Авито Работа"


Также на 72% выросли предлагаемые зарплаты в Казани, на 59% – в Перми и на 47% – в Красноярске. Другие города-миллионники, коих в России 16, как и менее крупные населенные пункты, в рейтинге «Авито Работы» не представлены.

Сколько платят джунам

Если учитывать показатели в сумме по России, то средняя предлагаемая зарплата в ИT для соискателей с опытом работы до трех лет в III квартале 2024 г. почти достигла 73,8 тыс. руб. Иными словами, на нынешнем этапе российская ИТ-отрасль, в которой зарплаты опытных ИТ-специалистов в лучшем случае стагнируют, а иногда и вовсе не догоняют годовую официальную инфляцию, может предложить конкурентный заработок для тех, кто только открывает для себя эту сферу.

То есть, если, к примеру, у повара или стоматолога, то есть человека, ранее с ИТ не связанного, возникло желание освоить ИТ-профессию, то ему не придется начинать с низкой зарплаты, по крайней мере, в пяти российских городах. В теории, это может положительно сказаться на борьбе с дефицитом персонала, который в ИТ еще в августе 2023 г. достигал 700 тыс. человек.

К концу 2024 г. нехватка людей в российской ИТ-сфере по-прежнему не решена. Компании даже вынуждены нанимать африканских специалистов в попытке закрыть пробелы в штатном расписании.

Почему все так

Джуны далеко не всегда были настолько в цене, что им готовы платить более 100 тыс. руб. в месяц, хотя опыт в ИТ у них пока минимален. Летом 2022 г. работодателей они совершенно не интересовали, но с течением времени, по мере нарастания кадрового голода, в том числе и на фоне отъезда ИТ-специалистов за границу с видом на жительство в кармане, интерес у джунам со стороны работодателей становился все более серьезным.

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!
Импортонезависимость

Эксперты «Авито Работы» подчеркивают, что региональные ИT-хабы очень активно привлекают все больше молодых специалистов. «В условиях кадрового голода в ИT-индустрии работодатели из Москвы и регионов привлекают начинающих специалистов не только достойным доходом на старте карьеры, но и различными привилегиями», – сказал CNews директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Он добавил также, что «географическое расположение в сфере информационных технологий относительно условно, поскольку многие компании предлагают гибридный и дистанционный форматы работы». «Таким образом, компании делают предложение более привлекательным, не требуя от кандидатов переезда в определенный город», – подытожил он.

Иначе говоря, джунам совершенно не требуется переезжать в Ростов-на-Дону, чтобы получать за свою работу больше, чем в Москве.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-ассистенты захламляют код ошибками вместо того, чтобы повышать производительность программистов

Денег больше нет? Крупнейший российский банк оставил программистов без льготной ипотеки. Опрос

Власти США подали иск против YouTube за вред, наносимый психике детей

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: