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«Авито Работа» выяснила, сколько в среднем зарабатывают специалисты в digital-сфере

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику средних зарплатных предложений и количества вакансий по России и составили подборку профессий, появившихся в результате развития интернета и телекоммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Так, в I квартале 2024 г. ИТ-аналитикам стали предлагать зарплаты на 14% больше, чем в аналогичном периоде в 2023 г. Среднее зарплатное предложение для них составило 99 833 руб. в месяц. Веб-дизайнерам в I квартале 2024 г. предлагали в среднем 64 177 руб. в месяц, видеомонтажерам — 63 128 руб. в месяц. За год количество вакансий для веб-дизайнеров увеличилось на 31%, для видеомонтажеров — на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У относительно новой профессии директолога средние зарплатные предложения составили 60 771 руб. ежемесячно. Тестировщикам предлагают в среднем 59 622 руб. в месяц.

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Авито
Рейтинг вакансий в digital-сфере и телекоме по уровню средних зарплатных предложений

«В целом по России спрос работодателей на специалистов телекома и интернет-профессий в I квартале текущего года вырос почти в два раза — на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря развитию интернета и информационных технологий появляются новые цифровые профессии и растет спрос на уже существующие — разработчиков, аналитиков. Также благодаря созданию и развитию всевозможных агрегаторов такси и доставки Рунет в разы увеличил количество вакансий, связанных с ride hailing — курьеров, таксистов и т.д. Помимо этого, так как все больше компаний начинают продвигать свой бренд в онлайне и социальных сетях, это сказывается на росте спроса и зарплатных предложений для ряда профессий: веб-дизайнеров, специалистов интернет-рекламы и SMM-менеджеров», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

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импортонезависимость

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«Авито Работа» — платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито» или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.

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