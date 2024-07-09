«Авито Работа»: спрос работодателей на работников промышленности за год вырос на 83%

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику числа вакансий и средних предлагаемых зарплат для работников производства. Выяснилось, что в I полугодии 2024 г. спрос российских работодателей на специалистов в промышленности вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В свою очередь средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников увеличились на 14% и составили 64,5 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Производство стало самой массовой сферой деятельности — доля вакансий для промышленных работников за первое полугодие текущего года составила 20,6% от общего числа предложений о работе, причем эта цифра растет при сравнении год к году.

Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию термиста — спрос работодателей на них вырос более чем в 5 раз (+403%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Эти специалисты, занимающиеся термической обработкой металлов и сплавов, играют ключевую роль в обеспечении качества и прочности изделий в металлургии и машиностроении.

Вакансий для обмотчиков, выполняющих работы по намотке проводов на катушки и сердечники для электрических машин и аппаратов, стало больше в 4,7 раза (+371%) при сравнении год к году. Число вакансий для штамповщиков выросло почти в 4 раза (+299%). Эти специалисты работают на прессах и штамповочных станках, изготавливая детали из металла путем штамповки.

В пятерку лидеров по приросту числа вакансий также вошли профессии полировщика (+267%) и стропальщика (+197%). Полировщики занимаются финишной обработкой поверхностей различных изделий, а стропальщики обеспечивают безопасное перемещение грузов с помощью грузоподъемных механизмов.

«Многие работодатели стремятся решить кадровый вопрос с помощью переобучения сотрудников. По данным «Авито Работы», в России зимой 2023-2024 года число вакансий с возможностью переобучиться у работодателя и приобрести новую профессию выросло в 5,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При том средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением повысились на 84% с зимы 2022-2023 года, составив 124 578 рублей в месяц за работу полный день. Чаще всего работодатели указывали возможность переобучения именно для рабочих и линейных профессий: в условиях дефицита кадров в промышленности и производстве компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер или начинающих специалистов», — сказал Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Самой высокооплачиваемой в первом полугодии текущего года стала профессия фрезеровщика со средней предлагаемой заработной платой для новых сотрудников в 122 тыс. руб. в месяц. В ТОП-3 рейтинга также вошли профессии строгальщика и газорезчика со средними зарплатными предложениями в 112,8 тыс. руб. и 109,7 тыс. руб. в месяц соответственно. Соискателям на позицию токаря работодатели готовы предложить в среднем 109,3 тыс. руб. в месяц, а на должность сталевара — 106, 7 тыс. руб. в месяц при полной занятости.