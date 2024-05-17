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Российские программисты массово бегут от работодателей. Они не хотят быть в штате и становятся самозанятыми

Все больше российских ИТ-специалистов хотят стать самозанятыми. За последние годы их количество увеличилось до 20%. Статус самозанятого дает больше свободы – нет привязки к штату компании и к ее офису, а также к городу и даже стране проживания. Компаниям сотрудничество с самозанятыми тоже выгодно во многих смыслах.

Из штата на свободу

В России за последние четыре года резко увеличилось количество самозанятых ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант». На начало 2024 г. их было около 20% от общего числа работников отрасли, коих насчитывается около 2,3 млн человек. Это 3,1% трудоустроенных россиян.

Для сравнения, в начале 2020 г. ИТ-шников в стране насчитывалось приблизительно 1,8 млн человек. При этом самозанятых среди них было менее 1%.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что рост числа самозанятых связан, в том числе, с общей нехваткой ИТ-кадров в России. Такого мнения придерживается, в частности, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. По его словам, опытные ИТ-специалисты в настоящее время работают сразу на несколько компаний.

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Официальный портал органов государственной власти Тюменской области
Российские ИТ-специалисты не хотят ограничиваться одним работодателем. Самозанятость позволяет это осуществить

Как показывает практика, будучи в штате одной организации, довольно сложно трудиться еще на несколько других, если делать все по закону. Статус самозанятого, напротив, исключает ограничения в количестве работодателей, поскольку юридически они таковыми уже не являются – они становятся клиентами самозанятого.

Из загородного дома в зарубежный

Самозанятость в российской ИТ-сфере – явление относительно новое. Как рассказал «Коммерсанту» основатель компании по разработке ПО для искусственного интеллекта Kasimov.Team Денис Касимов, оно возникло в начале 2020 г. На тот период Россия погрузилась в пандемию коронавируса и самоизоляцию. Многие компании тогда отправили своих сотрудников на удаленную работу, а некоторые приступили к сокращению штата.

По словам Касимова, в период пандемии многим ИТ-специалистам было выгоднее работать удаленно и сразу на несколько компаний. Он отдельно подчеркнул, что после 24 февраля 2022 г. эта тенденция продолжилась, но если в 2020 г. ИТ-шники предпочитали работать из дома, находясь в границах страны, то теперь самозанятых немало и за ее пределами.

«После начала СВО эта тенденция продолжилась, но сотрудники работали удаленно не из загородных домов, а из других стран», – сказал Касимов «Коммерсанту».

«Сейчас сложно определить, из какой именно страны работает самозанятый сотрудник, но предположу, что большинство ведет свою деятельность из России», – заявил изданию Николай Комлев.

Всем все выгодно

Статус самозанятого имеет внушительный список преимуществ и для работника, и для компании. Первый, помимо свободы выбора клиентов и места дислокации, получает еще и возможность платить не 13% налогов, а 6%. При этом компании не несут дополнительных расходов – например, никаких отчислений в пенсионный фонд для самозанятых им делать не нужно, поскольку они не числятся в их штате.

Николай Комлев полагает, что в будущем количество самозанятых в ИТ-сфере будет расти, в том числе и потому, что компаниям это выгодно. Но, как сообщил он изданию, подобное возможно лишь в том случае, если регуляторы не станут вмешиваться в этот процесс.

Если они начнут менять условия найма самозанятых, то организациям придется вернуться к найму ИТ-специалистов в штат. В этом случае их расходы могут вырасти на 20-30%, считает Комлев.

Веяние времени

Ирина Сенатская, операционный директор компании-разработчика «Базис», видит другое обоснование для увеличения количества ИТ-специалистов стать самозанятыми. «Рост количества самозанятых может быть связан с цифровизацией общества в целом, когда те или иные ИТ-услуги нужны практически каждой компании, но далеко не у каждой есть бюджет даже на небольшой ИТ-отдел, – сообщила она CNews. Такие компании могут нанимать самозанятых или ИП на отдельные проекты. Кроме того, это может связано с ростом рынка в целом и появлением новых ИТ-стартапов».

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Существует еще одна причина, потенциально влияющая на рост числа самозанятых – на нее «Коммерсанту» указала директор по персоналу Postgres Professional Ксения Замухоская. По ее словам, нанимая самозанятого, компании не обязаны подавать документы о его воинском учете. Если же она принимает его в штат, то такой работник «попадает в поле зрения различных контролирующих органов».

При этом в России действует отсрочка от армии для ИТ-специалистов, но только лишь для тех, кто трудится в штате аккредитованной Минцифры ИТ-компании. Другими словами, условный программист из условной частной компании, не связанной с ИТ-сферой, не сможет получить такую отсрочку.

«Пока все еще чувствуется определенное недоверие к гарантиям безопасности и брони», – добавила Ксения Замухоская.

Геннадий Ефремов

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