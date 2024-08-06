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АО «Нейросети» объявляет о выпуске инновационной платформы CorpGPT для бизнеса

АО «Нейросети», компания в области разработки программного обеспечения с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта, сообщает о запуске новой платформы CorpGPT. Эта отечественная платформа предназначена для разработки корпоративных ИИ-ботов и предоставляет уникальные решения для всех секторов бизнеса. Об этом CNews сообщили представители АО «Нейросети».

CorpGPT — современный и простой способ внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы компании, оптимизируя и ускоряя их. Система построена на принципах NoCode разработки, что позволяет пользователям создавать и внедрять ИИ-ботов без знания языков программирования. Платформа легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру компаний, поддерживает работу в закрытых контурах. Администратору доступна функция централизованного контроля всех событий, уровня доступа и запросов пользователей, что также позволяет собирать большие данные для анализа потребностей пользователей и классификации задач.

Среди типовых задач, которые способен решить CorpGPT: обеспечить круглосуточную поддержку клиентов или сотрудников; создать цифрового двойника для ускорения работы; обработать большие данные и сделать отчет; создать и оформить корпоративный контент с соблюдением принятых в компании требований (документы, статьи, рекламные объявления, письма и т.д.).

Благодаря инновационному подходу к созданию ИИ-ботов стал возможным быстрый ввод в эксплуатацию: сокращается время на подготовку системы до запуска в контуре компании с месяцев до часов. Кроме того, кардинально меняется подход в технической поддержке и улучшении ИТ-систем: быстрое и мультиформатное дообучение бота каждым специалистом компании, не требующее специальной квалификации. Платформой предусмотрено соответствие возможным ограничениям NDA: защита данных от утечки данных за пределы компании или страны в зависимости от требований службы безопасности.

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«Мы гордимся запуском платформы CorpGPT, которая открывает новые возможности для цифровой трансформации бизнеса. Наша платформа позволяет компаниям внедрять инновационные ИИ-решения быстро и эффективно, повышая их конкурентоспособность и производительность, — сказал Сергей Курьян, основатель компании АО «Нейросети», — Поскольку многие компании "обожглись“ при использовании ИИ-технологий предыдущих поколений, мы разработали ряд демо-ботов, чтобы наши клиенты смогли увидеть на практике, насколько технологии шагнули вперед и приблизились к решению реальных задач бизнеса».

АО «Нейросети» успешно реализует проекты на платформе CorpGPT в различных секторах бизнеса, включая государственные корпорации и крупные компании. Примеры успешных проектов включают автоматизацию ответов на запросы сотрудников, создание образовательных курсов и автоматизацию процессов подбора персонала. Сейчас в наличии больше 100 готовых к внедрению ИИ-ботов.

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