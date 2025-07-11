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Нейросети АО CorpGPT
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|Платформа для создания бизнес-ассистентов CorpGPT включена в реестр отечественного ПО 1
|06.08.2024
|АО «Нейросети» объявляет о выпуске инновационной платформы CorpGPT для бизнеса 1
Нейросети АО и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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