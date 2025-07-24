Платформа CorpGPT от АО «Нейросети» превысила 300 тыс. корпоративных пользователей и привлекла 50 млн. рублей инвестиций на развитие

АО «Нейросети», российский разработчик корпоративных ИИ-решений, объявляет о завершении первого инвестиционного раунда на сумму свыше 50 млн руб. Стремительный органический рост флагманской платформы CorpGPT, пользовательская база которой превысила 300 тыс. корпоративных пользователей, послужил главным катализатором для инвестиционного раунда. Средства, предоставленные платформой Jetlend и пулом частных инвесторов, будут направлены на масштабирование инфраструктуры и дальнейшую экспансию. Об этом CNews сообщили представители АО «Нейросети».

Успех CorpGPT обусловлен стратегическим выбором ниши. В то время как многие новые игроки на рынке, в том числе основанные выходцами из ИT-гигантов, сфокусировались на создании «виртуальных сотрудников» для внешних, шаблонных задач, АО «Нейросети» изначально сделало ставку на более глубокую и сложную область — автоматизацию внутренних бизнес- процессов. Платформа работает в полностью закрытом контуре, используя собственную LLM и технологию RAG для безопасной и точной работы с конфиденциальными данными.

Органический рост интереса к платформе был подкреплен и ее официальным признанием: в июне 2025 г. CorpGPT была включена в Единый реестр российского ПО (№23046), что открыло продукту доступ к государственным закупкам. «Превышение 300 тысяч пользователей — это прямое подтверждение того, что рынок нуждается в зрелых, безопасных ИИ-решениях. Нас видят как надежного партнера для цифровой трансформации, и мы готовы развиваться и оправдывать эти ожидания, — комментирует Сергей Курьян, основатель АО «Нейросети». — Включение в реестр и новый раунд инвестиций — это логичные шаги, которые позволят нам удовлетворить растущий спрос на качественно новом уровне».

Привлеченные средства будут направлены на масштабирование инфраструктуры для поддержки сотен тыс. новых пользователей, расширение функционала платформы и усиление команды разработки. Основными фокусами станут развитие аналитических инструментов, углубление интеграций с ERP- и BI-системами, а также активная подготовка к выходу на рынки США и стран СНГ, где уже ведутся пилотные проекты. Это закладывает фундамент для того, чтобы в перспективе трех-пяти лет CorpGPT стала платформой №1 для построения корпоративного ИИ в России и странах ЕАЭС.