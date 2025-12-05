«АГР Холдинг» перевела кадровый документооборот в цифру с помощью Saby Staff

Компания «АГР Холдинг», российский автомобильный холдинг, автоматизировала кадровый документооборот с помощью платформы Saby Staff и перевела на КЭДО около 900 сотрудников. Цифровизация охватила больше 30 HR-процессов: от приема на работу, оформления документов, согласования отпусков, изменения должностей и графиков до подготовки справок.

До внедрения Saby в компании использовались разные системы для кадрового учета и документооборота. Данные дублировались, часть операций выполнялась вручную, а согласования документов занимали много времени. Это замедляло процесс оформления сотрудников и увеличивало риски ошибок.

Теперь все процессы объединены в единую цифровую среду. Учет ведется в «1С:ЗУП», а модуль внешней обработки от Saby позволяет формировать, отправлять, получать и подписывать документы прямо в привычной системе. Внедрена автоматическую генерацию данных в документах при приеме на работу: обработка персональных данных, правила внутреннего трудового распорядка и NDA.

«Теперь для нас не имеет значения, в каком городе принимать сотрудников. Процесс проходит быстро даже при массовых приемах. ИТ‑решения одинаково положительно воспринимаются и молодыми, и более опытными коллегами. За год работы со специалистами Saby мы убедились в их открытости и готовности к изменениям: они внимательно отрабатывали каждый запрос, помогали разбираться в технических процессах и всегда предлагали наглядные решения», — отметил Владимир Шкунов, директор по персоналу «АГР Холдинг».

Система позволяет сократить время на оформление документов до 70% и исключает ошибки при передаче данных между подразделениями.