Российский рынок инженерных кадров: спрос на компетенции (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на массиве резюме инженеров изучил социально-демографический портрет соискателей инженерных специальностей в России, выявил, какими навыками они обладают, а также их предпочтения в отношении будущей работы. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Большинство соискателей на инженерные позиции — это высококвалифицированные специалисты (82,8% с высшим образованием), мужчины (65%), представители средних возрастных групп от 30 до 49 лет (54,7%). Москву или Московскую область в качестве региона проживания указали 10% инженеров-соискателей, почти 6% — Санкт-Петербург или Ленинградскую область, около 30% проживают в других регионах с городами-миллионниками. Более половины соискателей имеют опыт работы от пяти лет (54,2%), на начинающих специалистов без опыта приходится 15,4% резюме.

Большинство авторов резюме, указавших конкретную специализацию в желаемой должности, ищут работу инженера производственно-технического отдела, инженера-технолога и инженера-механика. Гендерная и возрастная структура соискателей различается в зависимости от инженерной профессии, по которой они планируют работать. Дисбаланс в пользу мужчин особенно заметен в таких профессиях, как инженер-механик, инженер по автоматизации, инженер-энергетик. У женщин наиболее популярны профессии инженеров по сметно-договорной работе, инженеров-экологов и инженеров по качеству и стандартизации. Соискателей в возрасте до 30 лет привлекают вакансии инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков, инженеров-экологов, инженеров-программистов и инженеров-технологов.

Навыки инженеров-соискателей, указанные в резюме, можно разделить на четыре категории: связанные с обработкой, систематизацией и анализом информации; цифровые навыки — как специфические для инженерной деятельности, так и сквозные; специализированные технические навыки; универсальные навыки, главным образом, организационно-управленческие компетенции и умение работать с людьми.

Резюме российских инженеров во многом соответствуют запросам внутреннего рынка труда. Среди желаемых должностей, которые соискатели упоминают в первую очередь, встречаются инженерные профессии, наиболее востребованные работодателями (инженер ПТО, инженер-механик, инженер-конструктор). Кроме того, описываемые инженерами в резюме навыки в значительной мере соответствуют требованиям, которые чаще всего фигурируют в инженерных вакансиях.

Источником данных послужили результаты дескриптивного анализа резюме, которые инженеры опубликовали на портале «Работа в России» и обновляли в период с 01.01.2024 г. до 09.04.2025 г. В данном исследовании инженером считается соискатель, который включил в список желаемых должностей слово «инженер» либо родственные профессии (например, технолог, конструктор, энергетик). Во втором случае дополнительным условием является наличие у соискателя опыта в инженерной сфере.

