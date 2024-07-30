Эффекты ограничений доступа к зарубежным цифровым ресурсам (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Насколько чувствительными для россиян оказались введенные ограничения доступа к зарубежным интернет-ресурсам и сервисам, изучил Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на данных репрезентативного опроса населения. Об этом CNews сообщили представители ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Опрос проведен ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в апреле–мае 2024 г. в рамках регулярного Мониторинга цифровой трансформации экономики и общества. Объем выборки – 10,038 тыс. респондентов в возрасте 14 лет и старше, среди которых 8,539 тыс. пользовались интернетом за последние три месяца к моменту опроса.

Среди россиян, использующих цифровые устройства (компьютеры, планшеты, смартфоны) для выполнения трудовых задач, почти каждый пятый (18,8%) ощутил ограничения доступа к интернет-ресурсам: чаще всего трудности возникали с программным обеспечением (7,7%), базами данных (5,9%) и социальными сетями / платформами для работы (5,7%).

В зависимости от сферы деятельности и профессионального статуса чаще всего с ограничениями сталкивались высококвалифицированные сотрудники, занятые в сфере ИКТ: аналитики и разработчики ПО и приложений, специалисты по базам данных и сетям (40,3%), а также работающие в области науки и техники специалисты среднего уровня квалификации (32,8%).

Свыше трети (39,7%) занятых россиян, использующих в своей профессиональной деятельности цифровые устройства и столкнувшихся с ограничениями доступа, нашли способы их обхода. Еще треть (34,8%) продолжили работу при ограниченном функционале ресурса. Значительная доля (27,9%) перешла на российские аналоги, а 4,8% нашли зарубежную альтернативу. При этом только небольшая группа занятых (7,4%) перестала выполнять свои рабочие задачи из-за ограничения доступа к ресурсам.

При использовании в повседневной жизни (не для работы) сетевых ресурсов и цифровых сервисов с ограничениями доступа к ним столкнулся каждый шестой интернет-пользователь в России в возрасте 14 лет и старше (15,6%); несколько выше этот показатель среди самой молодой когорты — людей в возрасте от 14 до 24 лет (около 20%).

Большинство интернет-пользователей (72,6%) предприняли попытки их обойти для продолжения использования для повседневных задач, не связанных с работой. Наиболее доступным и простым инструментом оказались VPN-сервисы: их применяли более половины респондентов (55,9%). Переходили на российские аналоги приложений и сервисов или скачивали с торрент-трекеров их нелицензионные копии 15,2 и 15,1% соответственно. Другие способы еще менее популярны.

Резюме: Введенные зарубежными компаниями ограничения доступа к своим сетевым сервисам потребовали освоения новых навыков и цифровых инструментов, однако кардинально трудовые и повседневные интернет-практики большинства россиян не трансформировали.