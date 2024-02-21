Российский сектор ИКТ в I–III кв. 2023 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе ежеквартальной статистики анализирует тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов. В течение девяти месяцев 2023 г. сектор демонстрировал опережающий рост по ключевым показателям производства продукции, инвестиций и кадрового потенциала. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Динамика сектора по показателям реализации товаров, работ, услуг, а также инвестиций в основной капитал в течение девяти месяцев 2023 г. оказалась вдвое выше, чем по экономике в целом. Это привело к увеличению доли сектора ИКТ в общем объеме реализации с 3,8% за девять месяцев 2022 г. до 4,1% за аналогичный период 2023 г., инвестиций — с 3,7 до 4,2%.

Объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ превысил результат девяти месяцев 2022 г. на 13,8%. Самый высокий рост зафиксирован в III кв. 2023 г. (+21,8% по сравнению с III кв. 2022 г.).

Продолжают укрепляться позиции ИТ-отрасли: ее доля в общем объеме реализации в экономике выросла с 1,5% за девять месяцев 2022 г. до 1,7% за тот же период 2023 г., годовой прирост реализации за анализируемый период 2023 г. достиг +18,7%. Производство ИКТ выросло на 19,3%.

Среднесписочная численность работников растет четыре квартала подряд. Положительную динамику обеспечила ИТ-отрасль (включая прочие ИТ-услуги): по сравнению с III кв. 2022 г. численность работников здесь повысилась на 100 тысяч человек (+12,9%).

Объем инвестиций в основной капитал за первые три квартала 2023 г. вырос по сравнению с тем же периодом 2022 г. на 41%. Основной прирост вложений приходится на производство ИКТ и ИТ-отрасль (+83 и +53% соответственно).

Тамара Зинина, заместитель директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: «Данные за девять месяцев говорят о том, что в 2023 г. сектор ИКТ сохранил положительные тренды развития, наблюдавшиеся в предшествующие годы, даже несмотря на санкционные ограничения. Реализация товаров и услуг заметно выросла, особенно в ИТ-отрасли и производстве электроники и ИКТ-оборудования. Стоит отметить, что определенную роль здесь сыграл рост цен, вызванный повышением зарплат разработчиков и удорожанием импортных комплектующих (особенно в III квартале из-за изменения курса валюты). Однако стабильный рост численности персонала указанных сегментов указывает на то, что не только стоимостные, но и реальные объемы разработки и выпуска ИКТ-товаров, ПО и ИТ-услуг увеличиваются. Динамика инвестиций во всех сегментах сектора ИКТ еще более внушительная: в 1,8 раза — в производстве ИКТ, в 1,5 раза — в ИТ-отрасли и в фиксированной связи. Даже с поправкой на удорожание закупаемого оборудования можно утверждать, что сектор ИКТ активно наращивает инвестиции в импортозамещающие производства и разработки».