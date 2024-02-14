Подготовка инженерных кадров (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

В последние годы растет востребованность вузовских инженерно-технических программ: в 2023 г. их выбрали почти треть всех поступивших, а окончили — более четверти выпускников. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует данные о подготовке высококвалифицированных инженеров, уровень которой (как и в целом представленность таких кадров на рынке труда) в значительной степени влияет на устойчивость национальной экономики и технологический суверенитет. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Главные выводы

На инженерно-технические программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2023 г. приняты 409,9 тыс. студентов (почти треть общего приема). Заметнее всего увеличилась востребованность программ в области информатики и вычислительной техники (прирост на 38% по сравнению с 2020 г.), что может быть связано с мерами поддержки в рамках федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2023 г. выпуск по инженерно-техническим программам составил 28,5% общего выпуска, уступив только наукам об обществе (38,6%). В разрезе «инженерной» группы преобладают несколько направлений (в совокупности около 18% всего выпуска бакалавров, специалистов, магистров): информатика и вычислительная техника; техника и технологии строительства и наземного транспорта; электро- и теплоэнергетика; машиностроение; прикладная геология, нефтегазовое дело и геодезия.

Наблюдаемое с 2021 г. увеличение показателей приема на инженерно-технические программы (прирост по отношению к предыдущему году 4,5, 8,5 и 5,7% в 2021–2023 гг. соответственно), как ожидается, окажет позитивное влияние на динамику выпуска инженеров в ближайшие годы.

Как показали результаты проведенного НИУ ВШЭ опроса студентов программ бакалавриата, специалитета, магистратуры очной формы обучения, осваивающие инженерное дело и технические науки студенты сравнительно лучше умеют работать с программами для проектирования (80%) и пакетами для математического программирования (60%). Чуть менее половины (45%) владеют C++, Python, R и другими языками программирования, 39% могут моделировать трехмерные объекты.



Согласно данным того же опроса НИУ ВШЭ, большинство студентов инженерно-технических программ совмещают учебу с работой: среди студентов бакалавриата и специалитета таких 60%, магистратуры — 85% (по России в целом параллельно с учебой трудятся 55% студентов бакалавриата и специалитета и 84% студентов магистратуры). Однако не у всех будущих инженеров подработка пересекается с получаемой специальностью: лишь у 34% студентов бакалавриата и 67% магистратуры, что практически на уровне средних значений (38 и 67% соответственно). Переориентация студентов на подработку, связанную с будущей специальностью, в том числе в научно-учебных подразделениях вузов, могла бы способствовать улучшению качества подготовки.

Резюме

Анализ тенденций развития инженерного образования в России указывает на возможное частичное закрытие в среднесрочной перспективе дефицита высококвалифицированных инженерных кадров, прежде всего — в части ИT-специалистов, ввиду опережающего роста приема в вузы на соответствующие направления подготовки. Удовлетворение потребности рынка труда в кадрах остальных инженерно-технических специальностей — вопрос несколько более отдаленной перспективы.