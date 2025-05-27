Исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: открытость корпоративной науки в российском хайтеке

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил кооперационные стратегии предприятий высокотехнологичных отраслей российской промышленности при реализации исследований и разработок, оценив интенсивность и значимость привлечения различных контрагентов. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили данные специализированного опроса 1207 предприятий высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслей высокого уровня обрабатывающей промышленности (согласно классификации Евростата / ОЭСР), проведенного в рамках проекта ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Мониторинг инновационного поведения предприятий» (октябрь – декабрь 2024 г.). Выборка репрезентативна по видам экономической деятельности. Результаты взвешены для отражения реальной структуры российской экономики.

Главные выводы

Исследования и разработки — важная часть бизнес-стратегий российских инновационных хайтек-предприятий. В 2022–2024 гг. их выполняли 94,8% инновационно активных организаций. Для них развитие корпоративной науки напрямую связано с успехом реализации инновационного потенциала, способностью производить новую для рынка продукцию и встраиваться в глобальные цепочки создания стоимости.

Абсолютное большинство предприятий в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, осуществляющих инновационную деятельность (93,2%), привлекают внешних контрагентов к реализации исследований и разработок. Распространенной формой кооперации является сотрудничество внутри цепочки поставок, прежде всего с поставщиками сырья, материалов и комплектующих (76,5%) и клиентами (74,5%), а также с предприятиями-смежниками (74,3%). При этом более половины компаний высоко оценили вклад участников жесткой вертикальной кооперации в укрепление научно-технологического потенциала бизнеса.

Интенсивность взаимодействия с сектором производства знаний также достаточно высока: вузы и научные организации (научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и др.) выступают важным стратегическим партнером (более 65% по каждой группе). Но примечательно, что лишь около трети предприятий дают позитивную оценку значимости таких совместных наукоемких проектов, примерно столько же остались недовольны взаимодействием с вузами (32,5%).

Уровень зрелости инновационной культуры предопределяет открытость инновационных стратегий в российском хайтеке. Среди опрошенных предприятий более половины стратегически нацелены на интенсификацию инновационных процессов и повышение восприимчивости сотрудников к инновациям (51–62,9% в зависимости от приоритета). При этом из них абсолютное большинство (более 90%) инвестируют в исследования и разработки и привлекают сторонние организации для их совместной реализации.

Итог

Результаты анализа подводят к выводу о высоком уровне открытости инновационных стратегий в российском хайтеке. В привлечении внешних контрагентов к реализации наукоемких проектов преимущественно заинтересованы предприятия, нацеленные на максимально активное использование внешних каналов получения информации и идей, для которых инновации — стратегический приоритет, а портфели инновационных проектов тесно связаны с целями развития. Кроме того, совместное выполнение исследований и разработок способствует диверсификации рисков отрицательных результатов научно-исследовательских проектов и разработок, а также стимулирует интерес к кооперации со стороны предприятий, регулярно осуществляющих высокорисковые инновационные проекты.