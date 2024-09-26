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Эксперт ALP Group: увеличение расходов на НИОКР связано с импортозамещением и ИИ

Согласно данным совместного исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), за предыдущие три года расходы российских компаний на НИОКР увеличились, и такая положительная динамика продлится как минимум до 2027 г.

По мнению руководителя корпоративных практик ALP Group Александра Казеннова, всплеск расходов на научные исследования и разработки последних двух–трех лет вызван в первую очередь импортозамещением. «Компании вынуждены переходить на импортонезависимые альтернативы иностранным решениям, аналогов которым в стране раньше не было, – сказал Александр Казеннов. – Например, в нашей ИТ-компании регулярно проводятся НИОКРы, и чаще всего они вызваны как раз тем, что при автоматизации конкретного бизнеса мы сталкиваемся с отсутствием необходимого решения на рынке. Иногда это вопрос замены иностранного продукта, а иногда — создания уникального решения под специфику и потребности заказчика».

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Второй фактор, способствующий росту НИОКР в последние годы — это развитие искусственного интеллекта. Эксперт отмечает, что последние версии нейросетей позволяют любому человеку даже без технических знаний сгенерировать фантастическую бизнес-идею. «И мы видим, что многие люди — особенно креативные маркетологи крупных компаний — сейчас активно используют этот инструмент и находят с его помощью новые идеи и ниши, которые могут “выстрелить”», – сказал Александр Казеннов.

Но здесь же кроется и одна из ключевых причин торможения НИОКР. Некоторые идеи, предложенные искусственным интеллектом, слишком «космические» и не учитывают тех или иных реалий бизнес-среды, а также человеческих и финансовых ресурсов конкретной компании. «Есть ощущение, что возможности нейросетей и сама сфера ИТ сейчас несколько перегреты. Далеко не все вчерашние “студенты”, пришедшие в индустрию после онлайн-курсов по программированию, способны воплотить в жизнь нетиповое, нешаблонное решение. И это (перегретость рынка) большая проблема», — отметил Александр Казеннов.

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