Казеннов Александр
|20.02.2025
|ALP Group: информационную безопасность можно обеспечить только комплексным подходом 1
|26.09.2024
|Эксперт ALP Group: увеличение расходов на НИОКР связано с импортозамещением и ИИ 1
Казеннов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5807 1
|Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2765 1
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