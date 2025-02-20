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Казеннов Александр



20.02.2025 ALP Group: информационную безопасность можно обеспечить только комплексным подходом 1
26.09.2024 Эксперт ALP Group: увеличение расходов на НИОКР связано с импортозамещением и ИИ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Казеннов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9799 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
Казенов Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5807 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2765 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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