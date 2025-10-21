Распространение ИИ в регионах в 2024 году (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует особенности распространения технологий искусственного интеллекта в субъектах России. Оценки базируются на данных обследования свыше 15 тыс. крупных и средних организаций – пользователей ИИ, проведенного в 2025 г. Росстатом по методологии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

Применение технологий ИИ в России характеризуется значительной географической концентрацией, что напрямую связано с экономическим потенциалом регионов. Так, примерно каждая пятая организация, использующая решения на основе ИИ, расположена в Москве (10,7%) и Московской области (7,8%). Еще четверть пользователей ИИ (25,4%) сосредоточены в 11 субъектах России, административными центрами которых являются города-миллионеры. Более половины (56,1%) организаций, применяющих ИИ, распределены по остальным 73 регионам.

Самое широкое распространение по стране получили технологии обработки визуальных данных: этот вид ИИ активно используют компании в 76 регионах. Высокая распространенность зафиксирована и по технологиям интеллектуальной поддержки принятия решений и управления: в 57 регионах доля пользователей этого вида технологий превышает 50%. Акцент на использовании технологий обработки текста наблюдается среди организаций небольшого числа регионов — только в 14 из них доля пользователей данного вида технологий ИИ больше 50%. Самая низкая степень распространения у технологий обработки звуковых данных — они активно применяются пользователями ИИ лишь в семи регионах.

Среди регионов можно выделить группы с точки зрения лидирующей специализации применения технологий ИИ: 18 субъектов сфокусированы только на одном виде технологий с максимально высокой интенсивностью использования (как правило, это компьютерное зрение); в 52 регионах активно применяются два вида технологий (чаще всего — компьютерное зрение и технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления); остальные 15 не имеют явной фокусировки на тех или иных ИИ-технологиях.