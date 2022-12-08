Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

ГК 1520 цифровизировала угольный маршрут к ГОК «Инаглинский» в Якутии

В Якутии специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 ввели цифровое управление движением на подъездном пути к горно-обогатительному комбинату «Инаглинский».

Цифровизация увеличит пропускную способность линии, снизит эксплуатационные расходы, оптимизирует интервалы следования грузов.

Специалисты запустили на станции Инаглинская-2 систему микропроцессорной централизации МПЦ-Е и систему счета осей, а также полуавтоматическую сигнализацию на перегоне Чульбасс – Инаглинская-2.

Новое оборудование позволит персоналу объектов удаленно управлять стрелками и светофорами, автоматически строить маршруты поездов по заданным параметрам, диагностировать предотказные состояния, контролировать занятость путей.

ГОК «Инаглинский» группы «Колмар» отрабатывает запасы Чульмаканского и Верхне-Талуминского каменноугольного месторождений. После выхода комбината и «ОФ Инаглинская-2» на проектную мощность участок протяженностью 6,4 км будет принимать и отправлять полновесные составы с углем. Предполагается, что объем перевозок по нему достигнет 11,5 млн тонн угля в год.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура

«Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету

Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения

Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell

Бракованы и дефектны. Почти половина микросхем, импортируемых из Китая в Россию непригодны для использования

«Мегафон» требует обанкротить российский Oracle

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще