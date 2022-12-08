ГК 1520 цифровизировала угольный маршрут к ГОК «Инаглинский» в Якутии

В Якутии специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 ввели цифровое управление движением на подъездном пути к горно-обогатительному комбинату «Инаглинский».

Цифровизация увеличит пропускную способность линии, снизит эксплуатационные расходы, оптимизирует интервалы следования грузов.

Специалисты запустили на станции Инаглинская-2 систему микропроцессорной централизации МПЦ-Е и систему счета осей, а также полуавтоматическую сигнализацию на перегоне Чульбасс – Инаглинская-2.

Новое оборудование позволит персоналу объектов удаленно управлять стрелками и светофорами, автоматически строить маршруты поездов по заданным параметрам, диагностировать предотказные состояния, контролировать занятость путей.

ГОК «Инаглинский» группы «Колмар» отрабатывает запасы Чульмаканского и Верхне-Талуминского каменноугольного месторождений. После выхода комбината и «ОФ Инаглинская-2» на проектную мощность участок протяженностью 6,4 км будет принимать и отправлять полновесные составы с углем. Предполагается, что объем перевозок по нему достигнет 11,5 млн тонн угля в год.