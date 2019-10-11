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Представлен конструктор документов по шаблонам для «1C:Документооборот»

Интеграция Бизнес-приложения

«1С-КПД» представила новый продукт для формирования документов – «1С-КПД: Конструктор документов».

Конструктор документов для «1С:Документооборот» - это встраиваемый модуль, предназначенный для формирования документов из созданных заранее шаблонов. Теперь у пользователя появилась дополнительная возможность создавать различные формы документов, например, договоров, очень быстро создавая из них готовую документацию. Конструктор сохраняет все привычные возможности «1С:Документооборот» - поддерживает автозаполнение файлов, версионирование, протоколирование работы и т.д.

Пользователь сам выбирает какие пункты должен содержать документ. Он создаёт документ, выбирает разделы, из которых должен состоять документ (титульный лист, предмет договора, условия оплаты и т.д.). К тому же можно выбрать автозаполнение полей (заказчик, контрагент, дата и т.д.). Теперь пользователю не обязательно хранить множество вариантов документов или исправлять их вручную.

Таким образом, можно выделить три главных преимущества продукта для пользователя: уменьшение времени на подготовку документов, унификация видов документов и исключение ошибок из-за человеческого фактора при изменении документов.

«1С-КПД» — дочернее предприятие фирмы «1С», созданное в 2009 году. Компания «1С-КПД» внедряет «1С:Документооборот» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал», предоставляя качественные услуги и продукты, основанные на лучших практиках. Компания создает эффективный документооборот и единое информационное пространство для своих клиентов, помогает повысить управляемость бизнес-процессов организации, что способствует повышению конкурентоспособности бизнеса.

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