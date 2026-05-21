Content AI и «Ред софт» подписали меморандум о технологическом партнерстве

Content AI, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов, и «Ред софт», разработчик и поставщик решений для ИТ-инфраструктуры государственного и коммерческого сектора, закрепили партнерство меморандумом о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Сотрудничество компаний носит многолетний характер. К 2024 г. сертификаты совместимости с «Ред ОС» получили все ключевые продукты Content AI: 2022 г. — Content AI Intelligent Search, платформа для создания ИИ-ассистентов и корпоративного поиска; 2023 г. — ContentReader PDF, многофункциональный PDF-редактор; 2024 г. — ContentCapture, платформа для интеллектуальной обработки документов, и ContentReader Engine, инструментарий для встраивания технологий распознавания данных в сторонние приложения

Меморандум о технологическом партнерстве фиксирует совместимость всей продуктовой линейки Content AI со средой «Ред ОС».

В рамках соглашения партнеры сосредоточатся на регулярном совместном тестировании новых версий продуктов, обеспечении их корректной работы в среде «Ред ОС», а также на взаимной технической поддержке заказчиков, которые разворачивают решения обеих компаний в единой ИТ-инфраструктуре. Также стороны договорились о регулярном обмене дорожными картами развития продуктов, чтобы обеспечить технологическую совместимость в будущих релизах.

«Соглашение закрепляет наше долгосрочное партнерство с Content AI. Оно проверено годами успешной совместной работы и многочисленными тестами. Мы переходим от подтверждения совместимости отдельных продуктов к созданию целостной экосистемы, где мощные технологии искусственного интеллекта будут бесшовно работать на базе защищенной отечественной операционной системы «Ред ОС». Это стратегический шаг для развития отечественных ИТ-решений», – отметил заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Устойчивость работы в среде отечественных операционных систем — одно из приоритетных направлений для Content AI. Заказчики должны быть уверены, что внедряемое российское ПО будет функционировать без сбоев, выдерживать высокую нагрузку и корректно взаимодействовать с другими приложениями в среде «Ред ОС». Наше соглашение с «Ред софт» — гарантия того, что такая работа ведется системно», — сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.