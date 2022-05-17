Content AI выпустила корпоративный поисковик Intelligent Search для Linux

Content AI, российская компания-разработчик технологий интеллектуальной обработки информации, обновила продукт Intelligent Search — корпоративную поисковую систему с технологиями обработки естественного языка, которая входит в реестр отечественного ПО. Новая версия поддерживает две платформы — Linux и Windows. Это расширит возможности российских заказчиков и позволит клиентам использовать поиск на отечественных операционных системах, таких как «Альт», Astra Linux, «Ред ОС» и других. Обновление продукта особенно актуально в рамках импортозамещения ПО.

Корпоративный поисковик стал значительно более производительным: проиндексировать 1 млн документов и настроить поиск по ним можно меньше чем за один день, используя один узел поискового кластера. Скорость индексации возрастает при увеличении вычислительных мощностей. С помощью Intelligent Search искать документы с учетом смысла запроса можно в сетевых папках, на портале MS Sharepoint и вики Confluence. В следующей версии будет реализована поддержка поиска по содержимому баз данных (Postgres, MySQL), задачам в Yandex Tracker и каталоге пользователей Active Directory.

«Новый Intelligent Search входит в реестр отечественных программ и поддерживает Linux. Это делает наш продукт актуальным и востребованным решением для российского бизнеса, который стремится стать цифровым. Мы приложили усилия для того, чтобы любая организация, будь то промышленный холдинг, государственное учреждение, конструкторское бюро или другая российская компания могли легко настроить решение под задачи сотрудников — например, поиск в базе знаний или сквозной по всем источникам. С Intelligent Search каждый специалист сможет легко найти нужную ему инструкцию, чертеж, презентацию или даже целый архив с релевантными файлами. Наше решение не менее удобно, чем популярные интернет-поисковики, но при этом позволяет эффективно работать с бизнес-информацией внутри отдельной организации», — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

Новые возможности корпоративного поиска: поддержка Linux. Это расширяет возможности российских заказчиков: теперь поиск может работать на отечественных ОС; высокая производительность. Проиндексировать 1 млн документов, для которых не требуется распознавания, и настроить поиск по ним можно меньше, чем за один день, используя один узел поискового кластера; удобный веб-интерфейс для администратора. Администратор может легко настроить корпоративный поиск для задач бизнес-пользователей — например, регулировать, в каком виде отображается список найденных документов, добавлять и удалять фильтры поиска, добавлять новые источники документов и т. д.; стартовая страница со сводной статистикой по источникам и выполненным запросам. При входе на сайт поиска пользователь видит статус по подключенным источникам, списки популярных документов и запросов в рамках своего отдела, а также историю своих запросов и просмотров; новые возможности пользовательского интерфейса. Для найденных документов отображаются связанные с ними (например, платежные документы по договору или похожие документы), доступен быстрый предварительный просмотр найденных документов и прямой переход к оригиналу документа в источнике, без загрузки локальной копии; возможность поиска по новым источникам информации. Искать документы с учетом смысла запроса можно в сетевых папках, на портале MS Sharepoint и вики Confluence. В следующей версии будет поддержан поиск по содержимому баз данных (Postgres, MySQL), задачам в Yandex Tracker и каталоге пользователей Active Directory.

Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему ИТ в госсекторе

«Мы используем Intelligent Search для поиска по множеству корпоративных источников. Достоинства решения — качественный поиск на русском языке, в том числе по смыслу, а также возможность полнотекстового поиска по сканированным документам. Intelligent Search является важной частью корпоративной электронной экспертной среды системы управления знаниями, ключевыми пользователями которой являются сотрудники конструкторского бюро, занимающиеся проектированием самолетов. С помощью поисковика можно быстро находить нужные методики, отчеты о научно-технической деятельности, статьи из отраслевых журналов и другие документы, даже если они рассредоточены по нескольким корпоративным системам. Также Intelligent Search применяется для поиска нужных экспертов, информация о компетенциях которых организована в виде документов. Таким образом, сотрудники могут оперативно найти не только нужный документ, но и полезный для решения задачи контакт», — сказал Антон Елисеев, начальник отдела управления знаниями компании «Сухой».