Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader

Компания «Контент АИ», созданная выходцами из ABBYY, просит господдержки для двух новых проектов с поддержкой распознавания текстов: редактора документов в формате PDF (аналог FineReader и Adobe Acrobat) и корпоративного поискового портала. Заказчиком еще одного продукта компании, предназначенного для импортозамещения FineReader Server, выступил «Гознак».

«Контент АИ» и ABBYY

Компания «Контент АИ» (Content AI) представила два новых проекта, которые претендуют на статус особо значимых (ОЗП).

Это следует из обновленной версия дорожной карты «Новое общесистемное ПО» (НОПО), которая имеется в распоряжении CNews. Документ подготовлен «Ростелекомом», «1С», VK и «Лабораторией Касперского» и утвержден Правительственной комиссией по цифровому развитию.

Статус ОЗП позволяет получить господдержку в виде грантов (например, от Российского фонда развития информационных технологий, РФРИТ) или льготных кредитов под субсидированную процентную ставку.

Компания «Контент АИ» была создана в 2022 г. выходцами из ABBYY, которая в свою очередь была основана россиянином Давидом Яном, и еще в 1990-х годах вышла на мировой рынок с продуктом FineReader для оптического распознавания текстов (OCR). После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине ABBYY ушла из России.

«Гознак» - заказчик аналога FineReader Server

В первую версию дорожной карты НОПО уже был включен продукт от «Контент АИ» - ContentCapture, предназначенный для автоматизации потокового ввода данных и конвертации документов. Он является аналогом продуктов ABBYY FlexiCapture и ABBYY FineReader Server.

Первоначально заказчиком продукта была обозначена «Газпром нефть». Теперь в качестве заказчика указано предприятие «Гознак», занимающееся выпуском денежных банкнот и государственных документов. Инвестиции в проект составляют 369 млн руб.

Аналог FineReader и Adobe Acrobat

Новым проектом, представленным «Контент АИ», является кроссплатформенное приложение ContentReader PDF для просмотра, создания, изменения и конвертации документов в формате PDF. Оно является аналогом продуктов ABBYY FineReader, Adobe Reader и Adobe Acrobat. Инвестиции в проект составляют 69 млн руб.

Продукт ContentReader PDF будет функционировать на Windows и Linux, он позволит офисным сотрудникам работать с PDF-файлами, как с обычными текстовыми документами. Продукт упростит оцифровку, поиск, редактирование документов, обмен файлов и совместную работу над ними.

В рамках импортозамещения ABBYY FineReader новый продукт будет иметь возможности распознавания и конвертации документов на более чем 190 языках с сохранением структуры документа, сравнения документов, автоматизации с помощью HotFolder, просмотра и проверки цифровой подписи, замарывания конфиденциальной информации и т.д.

В рамках импортозамещения Adobe Acrobat продукт будет иметь возможности открытия и просмотра PDF-документов, добавления, удаления и перемещения страниц в документе, поворот страниц, редактирование текста в PDF на уровне абзаца, работа с комментариями и закладками, инструменты рисования и т.д.

Корпоративный поисковый портал с интеллектуальными функциями

Второй новый продукт от «Контент АИ» - это Content AI Intelligent Search. Продукт является готовым решением для создания корпоративного поискового портала, с помощью которого пользователь может быстро найти нужные данные и документы в информационном пространстве предприятия за счет объединения всех источников для обеспечения сквозного поиска и навигации по всем видам информации.

Система выполняет интеллектуальной поиск, который находит документы не только по точному совпадению с запросом, но и по смыслу, а за счет встроенной технологии OCR обеспечивается поиск по PDF-файлам и другим файлам в графических форматах.

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Content Ai Intelligent Search будет поддерживать поиск по следующим источникам: Active Directory, СУБД (PostgresSQL, MySQl, MS SQL Server), Jira, Bitrix, архивам сообщений электронной почты в форматах .pst, .msg и .eml. Доступ к поисковому порталу будет возможен с мобильного телефона, а получение результатов будет возможно через мессенджеры Bitrix 24 и RocketChat, Также будут поддерживаться навигация между документами и профилями авторов по гиперссылкам из результатов поиска, поисковые подсказки и т.д.

Предполагается обеспечить расширенные возможности аналитики и администрирования: отчеты по источникам и статистике поиска, отправка администратору уведомлений при нехватке места на одном из узлов поискового кластера или при скором истечении срока действия лицензии, возможность исключить заданные каталоги при обходе файловой системы, привязки найденного резюме к проекту поиска кандидата в базе данных (импортозамещение Daxtra), вывод журналов работы продукта в формате CEF для интеграцией с SIEM системой клиента, возможности настройки условного отображения полей индекса (в зависимости от источника), возможность переноса настроек индекса между разными установками.

Размер инвестиций в Content AI Intelligent Search не называется. В компании «Контент АИ» подтвердили, что направили заявки на включение в НОПО двух новых проектов, но информация о статусе этих заявок у компании отсутствует.