Продукт Content AI Intelligent Search совместим с «Ред ОС»

Российский разработчик технологий интеллектуальной обработки информации Content AI продолжает адаптацию продуктов к работе на операционных системах на базе ядра Linux. В рамках сотрудничества Content AI и «Ред софт» провели ряд испытаний, в результате которых компании подтвердили совместимость решения для создания корпоративного поискового портала Intelligent Search с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Content AI выпустила модифицированную версию Intelligent Search* с возможностью функционирования на Linux в мае 2022 г. Теперь продукт может быть интегрирован в технологическую архитектуру компаний, использующих российское программное обеспечение.

Intelligent Search — решение для создания корпоративного поискового портала для быстрого поиска нужных данных и документов в любых источниках организации. В числе его функциональных возможностей — анализ статистики обращений сотрудников, формирование аналитических отчетов, поиск информации не только по точному совпадению, но и по смыслу запроса.

Продукт предназначен для использования в банковской и финансовой сферах, энергетике, нефтегазовой отрасли, а также в государственных структурах.

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«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

* зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 214).