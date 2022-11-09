Разделы

ПО Софт Цифровизация Импортонезависимость
|

Продукт Content AI Intelligent Search совместим с «Ред ОС»

Российский разработчик технологий интеллектуальной обработки информации Content AI продолжает адаптацию продуктов к работе на операционных системах на базе ядра Linux. В рамках сотрудничества Content AI и «Ред софт» провели ряд испытаний, в результате которых компании подтвердили совместимость решения для создания корпоративного поискового портала Intelligent Search с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Content AI выпустила модифицированную версию Intelligent Search* с возможностью функционирования на Linux в мае 2022 г. Теперь продукт может быть интегрирован в технологическую архитектуру компаний, использующих российское программное обеспечение.

Intelligent Search — решение для создания корпоративного поискового портала для быстрого поиска нужных данных и документов в любых источниках организации. В числе его функциональных возможностей — анализ статистики обращений сотрудников, формирование аналитических отчетов, поиск информации не только по точному совпадению, но и по смыслу запроса.

Продукт предназначен для использования в банковской и финансовой сферах, энергетике, нефтегазовой отрасли, а также в государственных структурах.

Олег Тремзин, Softline: Техподдержка решений вендоров, покинувших российский рынок — самый частый запрос заказчиков
Импортозамещение

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

* зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 214).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

Российские производители электроники требуют ограничить ввоз в Россию иностранных ноутбуков, ПК и серверов

Россияне отказываются переходить на Linux. Они качают пиратские Windows и Office терабайтами

«Дочка» Softline выпустила целую кучу отечественных серверов в различных форм-факторах

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Власти выделят 28 миллиардов на российское промышленное ПО

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще