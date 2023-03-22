Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО

Многофункциональный редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 17019. Такое решение приняли в Минцифры РФ 21 марта 2023 г. Об этом CNews сообщил представитель компании Content AI.

В условиях высокого спроса на отечественные аналоги зарубежного ПО Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустил продукт ContentReader PDF, который позиционирует в качестве замены Abbyy FineReader PDF и Adobe Acrobat.

Продукт объединяет инструменты для работы с PDF- и бумажными документами: редактирование, сравнение, поиск и извлечение данных. Функция оптического распознавания текста позволяет конвертировать отсканированные изображения, фотографии и PDF-файлы в редактируемые электронные форматы, добавлять цифровую подпись или водяные знаки, сравнивать версии, а также создать новый PDF из нескольких документов в разных форматах.

«ContentReader PDF — незаменимый инструмент для офисных сотрудников, многие из которых тратят до 80% времени на работу с бумажными и PDF-документами, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — ContentReader PDF позволяет пользователям экономить время при выполнении рутинных задач, а бизнесу — сократить затраты на закупку и поддержку различного ПО и обучение персонала».

Включенная в реестр версия ContentReader PDF поддерживает операционные системы на базе Linux и совместима с такими российскими ОС как Astra Linux, «Альт», «Ред OC».

Первый релиз ContentReader PDF состоялся в октябре 2022 г. Он предназначен для использования в операционных системах семейства Microsoft Windows. Новая версия для ОС на базе Linux расширит круг пользователей продукта за счет компаний, использующих российские операционные системы.

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Согласно экспертной оценке, ContentReader PDF соответствует всем требованиям реестра к программным продуктам, рекомендованным для использования, в том числе в государственных структурах всех уровней.

Content AI решает задачу импортозамещения ИТ-продуктов в области интеллектуальной обработки информации, выводя на российский рынок решения, способствующие цифровой трансформации бизнес-процессов крупных компаний и государственных организаций.

Менее чем за год Content AI выпустила собственные версии трех популярных продуктов на основе технологий распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка — ContentReader PDF, ContentCapture, ContentReader Engine. В планах компании продолжать развитие решений с использованием искусственного интеллекта для сохранения конкурентоспособности и технологической независимости отечественного ИТ-рынка.