Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО
Многофункциональный редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 17019. Такое решение приняли в Минцифры РФ 21 марта 2023 г. Об этом CNews сообщил представитель компании Content AI.
В условиях высокого спроса на отечественные аналоги зарубежного ПО Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустил продукт ContentReader PDF, который позиционирует в качестве замены Abbyy FineReader PDF и Adobe Acrobat.
Продукт объединяет инструменты для работы с PDF- и бумажными документами: редактирование, сравнение, поиск и извлечение данных. Функция оптического распознавания текста позволяет конвертировать отсканированные изображения, фотографии и PDF-файлы в редактируемые электронные форматы, добавлять цифровую подпись или водяные знаки, сравнивать версии, а также создать новый PDF из нескольких документов в разных форматах.
«ContentReader PDF — незаменимый инструмент для офисных сотрудников, многие из которых тратят до 80% времени на работу с бумажными и PDF-документами, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — ContentReader PDF позволяет пользователям экономить время при выполнении рутинных задач, а бизнесу — сократить затраты на закупку и поддержку различного ПО и обучение персонала».
Включенная в реестр версия ContentReader PDF поддерживает операционные системы на базе Linux и совместима с такими российскими ОС как Astra Linux, «Альт», «Ред OC».
Первый релиз ContentReader PDF состоялся в октябре 2022 г. Он предназначен для использования в операционных системах семейства Microsoft Windows. Новая версия для ОС на базе Linux расширит круг пользователей продукта за счет компаний, использующих российские операционные системы.
Согласно экспертной оценке, ContentReader PDF соответствует всем требованиям реестра к программным продуктам, рекомендованным для использования, в том числе в государственных структурах всех уровней.
Content AI решает задачу импортозамещения ИТ-продуктов в области интеллектуальной обработки информации, выводя на российский рынок решения, способствующие цифровой трансформации бизнес-процессов крупных компаний и государственных организаций.
Менее чем за год Content AI выпустила собственные версии трех популярных продуктов на основе технологий распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка — ContentReader PDF, ContentCapture, ContentReader Engine. В планах компании продолжать развитие решений с использованием искусственного интеллекта для сохранения конкурентоспособности и технологической независимости отечественного ИТ-рынка.