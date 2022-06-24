Обновление «Р7-офис». Сам себе режиссер

В новом релизе «Р7-офис» в редактор презентаций была добавлена анимация и исправлены отрисовка миниатюр слайдов, в текстовом редакторе появилась возможность просмотра и навигации по документам PDF, а в табличном редакторе расширился список валют для денежного формата ячеек. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Обновления коснулись всех редакторов «Р7-офис». Добавлены поддержка объектов SmartArt при открытии без конвертации в группу фигур, возможность редактирования геометрии фигур и раздел с последними использованными автофигурами. Кроме того, появились функция обрезки по фигуре и новые типы вертикальных и горизонтальных диаграмм (пирамиды, цилиндры и конусы). Картинки же генерируются в зависимости от выбранных цветов градиента. Среди других обновлений — возможность просмотра пароля при вводе, фильтрация комментариев по группам и отображение оповещения при потере соединения.

Создавать презентации стало еще удобнее. В редактор презентаций добавлена долгожданная вкладка «Анимация» с настройками анимации, вкладка «Вид» и возможность перемещения слайдов в начало и конец презентации. Были исправлены долгая отрисовка миниатюр слайдов и отсутствие непрозрачности при открытии некоторых PPTX файлов. В Сервере Документов при открытии презентации с расширением .PPSX редактор запускается в режиме демонстрации.

Работать с документами в PDF теперь проще — в редакторе документов появились панель Page Thumbnails для режима просмотра документов PDF, возможность навигации, поддержка внешних и внутренних ссылок по клику и режима курсора в PDF и вывод информации о файлах PDF/XPS/DjVU. Также добавлена конвертация из PDF и XPS во все форматы, доступные для экспорта. В настройках подложки появились китайский, японский, итальянский языки.

Чтобы не допустить ошибок, в редакторе таблиц реализованы предварительный просмотр перед печатью, подсказки в формулах для таблиц, классификатор текста при импорте данных из текста, настройки «Объединить строки листов и состояния», «Всегда показывать панель инструментов», «Тема интерфейса», «Показывать тень для закрепленных областей», возможность открытие файлов формата xlsb.

Импортозамещение, Азия или «серый» импорт: где брать серверное оборудование Импортозамещение

Кроме того, для удобства компаний, которые работают с зарубежными партнерами, был расширен список валют для денежного формата ячеек. Исправлены скрытие и отображение групп в режиме просмотра таблицы, потеря отступов в ячейке при копировании ячейки из MS Excel и сообщение при экспорте электронной таблицы в CSV.

Открыта поддержка провайдеров облачных хранилищ.

В сервер добавлена возможность проверки обязательных полей, — для безопасности. В серверном API редакторов также произошли изменения. Дополнен функционал разграничения прав доступа к рецензированию и комментированию документов. Теперь в редакторах скрывается информация о пользователях, чьи рецензии и комментарии нельзя просматривать.