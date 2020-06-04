Abbyy обновила и переименовала Finereader 15

Abbyy обновила Abbyy Finereader 15 – универсальный интеллектуальный редактор для работы с любыми видами бумажных и электронных документов, и выпустила этот продукт под брендом Abbyy Finereader PDF. Теперь с помощью Abbyy Finereader PDF можно не только распознавать и свободно редактировать PDF-файлы, но и работать с любыми интерактивными формами: создавать анкеты, резюме и шаблоны, добавлять раскрывающиеся списки, вопросы с выбором варианта ответов, гиперссылки и так далее. Эта функциональность может быть особенно полезной компаниям для сбора и обработки клиентских данных – например, для регистрации в банковских сервисах, оформления страховых полисов, карт лояльности, заказов и заявок на получение услуг, при проведении опросов и маркетинговых исследований и для многих других задач.

Новые возможности Abbyy Finereader PDF: создание интерактивных форм как в новых, так и в уже существующих PDF-документах; поддержка заполняемых текстовых полей, раскрывающихся списков, опросников с выбором нескольких ответов, кнопок, инициирующих различные действия – например, переслать документ, отправить на печать, очистить форму и т.д.; редактирование интерактивных форм в PDF: добавление, копирование и удаление элементов, перемещение, изменение размера, внешнего вида и форматирования; установление свойств полей по умолчанию, что упрощает заполнение формы для пользователя; возможность создавать поля, обязательные для заполнения, и поля «только для чтения»; защита интерактивных форм паролем, чтобы третьи лица не могли получить доступ к конфиденциальной информации; поддержка действий: отправить на электронную почту в формате PDF, HTML, XFDF; открыть файл, открыть гиперссылку, сбросить форму, перейти на страницу, запустить JavaScript; более 198 языков распознавания, включая готические шрифты: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, латышский.