Новое поколение тепловизионных IP-камер марки Smartec

Линейку тепловизионного оборудования Smartec пополнили IP-камеры STX-IP566K, которые базируются на неохлаждаемой микроболометрической матрице с разрешением 640х512 пикселей (размер пикселя 12 мкм) и высокой температурной чувствительностью (<40 мК). Новые тепловизионные IP-камеры формируют изображение с определением температуры фона в диапазоне от -40 до +150 °C, а для удобства визуального восприятия сцены поддерживают технологию псевдоцветового улучшения. Максимальное разрешение, с которым STX-IP566K могут транслировать видео по сети, составляет 704х576 пикселей, а фреймрейт — 25 к/с. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

STX-IP566K оптимальны для тепловизионного видеоконтроля на малых и средних дистанциях. Максимальная дальность обнаружения нарушителей в рамках систем охранного видеонаблюдения будет зависеть от характеристик используемой в новинках оптики, а эти тепловизионные IP-камеры могут комплектоваться фиксированными объективами с фокусными расстояниями 15 мм, 25 мм, 35 мм или 50 мм. Так, например, IP-камера STX-IP566K с 15 мм объективом способна обнаружить человека среднего роста на расстоянии до 441 м, а транспортное средство — до 1353 м, в то время как с 35 мм оптикой эти показатели возрастают до 1029 м и 3137 м соответственно.

Анализ тепловизионной картины в STX-IP566K позволяет оперативно регистрировать изменения температур в зоне обзора тепловизора и при превышении предельно допустимых значений или фиксации разницы температур активировать сигнал тревоги. Эти тепловизионные IP-камеры поддерживают три типа правил измерения температуры (точечный, линейный и зональный), а точность определения температуры устройством составляет ±2 °С или ±2%. Для улучшения качества изображения IP камеры-тепловизоры применяют технологию DVE (Digital Video Enhancement).

Улучшить визуальное восприятие тепловизионного изображения от STX-IP566K можно с помощью технологии псевдоцветового преобразования, когда из оттенков серого изображение от тепловизора переводится в «цветное» с заданным распределением цветов. Новые тепловизионные IP-камеры позволяют выбрать наиболее подходящий из 17 псевдоцветных режимов: теплый черный, теплый белый, радуга, железно-красный и другие цветовые палитры. Дополнительные настройки IP-камеры включают регулировку яркости и контрастности изображения.

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Высокие эксплуатационные характеристики тепловизора STX-IP566K обеспечивают его надежную работу в диапазоне внешних температур от -40 °C до +60 °C. Металлический корпус цилиндрической формы, соответствие классу пылевлагозащиты IP66 и крепление с регулировкой по 3 осям обеспечивают вариативность мест установки камеры-тепловизора, в том числе под «открытым небом». Для локальной записи изображения тепловизионные IP-камеры имеют карту памяти на 256 ГБ. Важно отметить, что интеграция STX-IP566K возможна в VMS-системы различных разработчиков, благодаря наличию SDK в комплекте.

Новые тепловизионные IP-камеры STX-IP566K марки Smartec уже можно заказать в компании «АРМО-Системы».