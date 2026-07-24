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ОЭЗ ППТ Центр

СОБЫТИЯ

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24.07.2026 Знаменитый завод электроники «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 миллиардов 1
22.08.2022 МТС запустила облачный сервис видеонаблюдения для воронежской ОЭЗ «Центр» 2
24.01.2022 МТС обеспечит безопасность воронежской ОЭЗ «Центр» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ОЭЗ ППТ Центр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15690 2
Yandex - Яндекс 9175 1
Правительство Воронежской области - Масловский индустриальный парк 1 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 618 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 2
Умные платформы 1983 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33382 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2213 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4618 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22274 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12893 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29641 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4799 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11501 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2399 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64840 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9888 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6467 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18066 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6454 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12850 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34776 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26690 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17957 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10170 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 477 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6215 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24319 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
Голуб Василий 40 2
Дмитриев Алексей 81 1
Камышев Алексей 3 1
Лапина Елена 2 1
Кустов Данил 1 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 950 2
Россия - РФ - Российская федерация 165603 2
Армения - Республика 2440 1
Беларусь - Белоруссия 6278 1
Россия - СФО - Новосибирск 4861 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1793 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3171 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1078 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10297 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18093 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6646 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21555 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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