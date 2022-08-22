МТС запустила облачный сервис видеонаблюдения для воронежской ОЭЗ «Центр»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила сервис облачного видеонаблюдения на территории особой экономической зоны «Центр». Круглосуточный видеомониторинг позволяет контролировать строительные работы на всей территории Таможенного терминала, возводимого в настоящее время в ОЭЗ. Полученные видеоархивы сохраняются в облаке #CloudMTS, что обеспечивает высокую защищенность данных, а также открывает возможности для оперативного развертывания в сервисах видеонаблюдения технологий искусственного интеллекта, которые будут внедрены на всех 155 видеокамерах воронежской ОЭЗ «Центр» в рамках контракта с МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС,

На приоритетном объекте строительства ОЭЗ «Центр» – зоне Таможенного терминала – в настоящий запущена система облачного видеонаблюдения. Умные камеры охватывают территорию терминала и осуществляют видеомониторинг строительства в режиме 24/7. Ответственные сотрудники, осуществляющие контроль строительных работ, имеют круглосуточный удаленный доступ к архиву видеозаписей, могут отсматривать видео в режиме потока или по событию, а также просматривать видео с нескольких камер в режиме мультикартинки, переходить в полноэкранный режим для просмотра изображения с конкретной IP-камеры, сохранять видео в память персонального компьютера.

«Внедрение интеллектуальной системы видеонаблюдения на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа “Центр” – это наглядный пример продуктивного взаимодействия ПАО “МТС” и Воронежской области в решении приоритетных задач цифрового развития региона. Сегодня на площадке ОЭЗ созданы комфортные условия для реализации инвестиционных проектов и создания новых производств. Для резидентов этой преференциальной территории также очень важен высокий уровень безопасности и наличие высокотехнологичной инфраструктуры. Их как раз и обеспечивает система облачного видеонаблюдения, запущенная компанией МТС. Этот сервис позволяет отслеживать ход работ по возведению объектов инфраструктуры особой экономической зоны, логистику грузов на производства, а также повысить безопасность имущества резидентов ОЭЗ “Центр”», – сказал руководитель департамента экономического развития Воронежской области Данил Кустов.

«Сервис облачного видеонаблюдения представляет собой гибкое «коробочное» решение, помогающее нашим клиентам быстро запустить круглосуточный мониторинг на любом объекте при минимуме оборудования и затрат. Так, решение для строительной площадки Таможенного терминала было организовано специалистами МТС буквально за пару часов после поступления запроса от наших партнеров из ОЭЗ “Центр”. Это очень удобно и доступно для бизнеса любого масштаба – ведь пользователю не нужно приобретать дорогостоящее оборудование. Достаточно лишь иметь доступ в сеть, IP-камеру, ПК или смартфон. Видеорегистратор, сервер и другое сложное оборудование не требуется – видеоизображение в формате HD/FullHD обрабатывается и сохраняется в дата-центрах МТС, которые гарантируют еще и дополнительную безопасность видеоархиву, так как записанное видеоизображение не может быть утрачено из-за сбоев или злоумышленников. Очень рад, что наш инновационный сервис уже работает на благо развития региона и демонстрирует готовность ОЭЗ “Центр” внедрять передовые технологии на территории промпарка», – отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

«Запуск облачного сервиса видеонаблюдения для воронежской ОЭЗ ППТ “Центр” – это часть мероприятий по реализации соглашения между МТС и Воронежской областью. Система интеллектуального видеонаблюдения, которую внедряет МТС, позволит значительно повысить привлекательность особой территории для инвесторов», – сказала исполняющая обязанности руководителя Агентства по привлечению инвестиций и региональному развитию Воронежской области Елена Лапина.

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В рамках тендера стоимостью 34 млн руб., на территории воронежской особой экономической зоны «Центр» МТС до конца 2022 г. реализует проект по организации интеллектуальной системы видеонаблюдения, состоящей из 155 умных IP-камер и 170 вибродатчиков охраны периметра. Умные приборы призваны обеспечить соблюдение правил таможенного контроля и сохранности грузов на площадках промпредприятий ОЭЗ, а также ускорить процесс прохождения таможенного контроля. В настоящий момент МТС завершает прокладку оптоволоконных линий связи и установку опор для оборудования.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.