МТС обеспечит безопасность воронежской ОЭЗ «Центр» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения

МТС построит комплексную систему безопасности на основе искусственного интеллекта для воронежской особой экономической зоны «Центр». Интеллектуальная система поможет обеспечить соблюдение правил таможенного контроля и сохранности грузов на площадках промпредприятий ОЭЗ. Сумма контракта составила 34 млн руб.

МТС до конца 2022 г. развернет интеллектуальную систему видеонаблюдения на всей территории воронежской особой экономической зоны периметром 6 тыс. метров, включая зону таможенную контроля и площадки промышленных предприятий. Для создания комплекса интеллектуального видеонаблюдения компания проложит более 9 тыс. метров волоконно-оптического кабеля, а также установит 155 умных IP-камер и 170 вибродатчиков охраны периметра. Система вибродатчиков позволит фиксировать целостность ограждения промплощадок и зоны таможенного контроля и в случае нарушения передаст сигнал на центральный контроллер, а умные камеры помогут оперативно идентифицировать нарушителей.

Видеокамеры с распознанием лиц и номеров автотранспорта смогут вести подсчет автотранспорта и людей, пребывающих на зону таможенного контроля и производственных площадок, распознавать лица, контролировать время нахождения и совершение конкретных действий на территории. Все данные с камер будут передаваться на закрытый сервер ОЭЗ «Центр», где специальное ПО на основе искусственного интеллекта анализирует полученную информацию, формирует отчет по посещаемости каждого объекта с указанием времени въезда-выезда и фиксирует нахождение на территории нежелательных лиц. Благодаря этим данным можно ускорить процесс прохождения таможенного контроля и обеспечить сохранность имущества предприятий, расположенных в воронежской ОЭЗ.

«ОЭЗ промышленно-производственного типа «Центр» – это площадка, где созданы комфортные условия для реализации амбициозных бизнес-идей и создания инновационных продуктов. Мы понимаем, что для прорывных производств необходимо наличие высокотехнологичной инфраструктуры и высокий уровень безопасности. Реализация вместе с МТС проекта по созданию современной системы видеонаблюдения на территории ОЭЗ в зоне таможенного контроля не только создаст повышенную безопасность имущества резидентов, но и значительно упростит и ускорит логистику материалов на производства. Уверен, цифровые сервисы помогут нашим резидентам занять достойное место в ряду высокотехнологичных импортозамещающих производств нашей страны», – сказал Алексей Камышев, генеральный директор «Воронежской индустриальной корпорации» (ВИнКо), управляющей особой экономической зоной «Центр» и индустриальным парком «Масловский».

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«МТС развивает и внедряет интеллектуальные системы видеонаблюдения по всей стране, реализуя в том числе уникальные проекты. Например, умные камеры успешно работают в девяти новых скверах Владивостока – считают количество посетителей, распознают их пол и возраст, помогают в поиске людей, а также верой и правдой служат в «красной зоне» больницы на Дальнем Востоке, охраняют покой жителей ЖК в Новосибирске. Использование видеонаблюдения для столь большого количества сфер общественной жизни – от благоустройства до промышленности и медицины – демонстрирует, насколько универсальны и легко применимы цифровые технологии там, где нужно сделать жизнь людей проще и безопаснее. Уверен, умные технологии помогут оптимизировать многие производственные процессы воронежской экономической зоны и будут способствовать ее привлекательности в глазах потенциальных респондентов», – отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.