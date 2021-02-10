Mastercard и Assist запустили сервис облачной токенизации

Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил сервис облачной токенизации Mastercard для электронной коммерции. Токенизация дает ряд преимуществ торговым предприятиям и их клиентам, в том числе – безопасность операций, рост уровня одобрения транзакций, улучшение пользовательского опыта при совершении регулярных платежей с привязанной карты.

При использовании технологии облачной токенизации MDES for Merchants вместо основных реквизитов карты создается уникальный токен, который присваивается карте для каждой торговой площадки, а также одноразовая криптограмма, подтверждающая валидность токена. Эмитенты карт, в свою очередь, могут автоматически обновлять реквизиты карт для токена, обеспечивая таким образом удобство и бесшовность регулярных платежей для покупателей.

«В нашу повседневную жизнь все больше входит мир цифровых услуг и сервисов, регулярных онлайн-платежей с максимальной безопасностью и минимальным участием плательщика. Мы стремимся как можно больше упростить жизнь нашим клиентам и их покупателям, постоянно работаем над UX наших платежных решений. С помощью технологии Mastercard сервис регулярных платежей становится удобнее как для конечного пользователя, так и для бизнеса: у покупателей отпадает необходимость заново привязывать карту при перевыпуске, а онлайн-магазины получают еще один безопасный и удобный платежный инструмент», – говорит Евгений Лохматиков, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Assist.

«Mastercard первой принесла в Россию технологию токенизации, с которой держатели карт и торговые предприятия получили новое удобство и при оплате покупок и услуг в интернете. Мы развиваем партнёрские проекты, чтобы новая возможность как можно шире распространилась в российской онлайн-торговле. Сервис MDES for Merchants не только делает процесс онлайн-оплаты проще, но и обеспечивает высокий уровень безопасности платежей. В результате интернет-магазины смогут увеличить конверсию и повысить продажи, а пользователи – удобно оплачивать онлайн покупки и экономить время при онлайн-шопинге», – комментирует Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard.

По данным Mastercard, на фоне пандемии онлайн-шопинг стал одним из основных способов для ежедневных покупок: около половины (45%) опрошенных россиян сообщили, что стали чаще заказывать товары в интернете. Кроме того, количество человек, совершающих покупки онлайн, за период самоизоляции выросло почти на треть.