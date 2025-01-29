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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж консолей на 29,5% за 2024 год

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж консолей на рынке России за 2024 г. Российский рынок игровых консолей по итогам 2024 г. показал значительный рост в денежном выражении, увеличившись на 29,5% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Общий объем продаж составил 31,67 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель был 24,46 млрд руб. При этом количество проданных консолей осталось на уровне 2023 г. – 1,45 млн единиц в 2024 г. и 1,45 млн в 2023 г.

Лидером российского рынка осталась Sony, которая не только сохранила первенство, но и значительно увеличила свою долю в денежном выражении – с 63,7% до 71,6%. В штуках ее доля выросла с 18,6% до 29,5%, что свидетельствует о повышенном спросе на консоли PlayStation.

Второе место в денежном выражении занимает Microsoft, чья доля сократилась почти вдвое – с 16% до 8,9%. В количественном выражении доля снизилась с 7,1% до 4,8%.

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Nintendo показала смешанные результаты: в штуках ее доля немного выросла (с 4,5% до 4,9%), однако в деньгах наблюдается небольшой спад с 6,5% до 5,3%. Это может говорить о стабильности продаж портативных решений и менее активном обновлении устройств.

Руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Одним из главных трендов 2024 г. стал рост популярности Steam Deck. Консоль от Valve укрепила свои позиции на российском рынке, показав рост продаж более чем на 70%, обойдя по продажам Nintendo в денежном эквиваленте и приблизившись к объему продаж Xbox. Это подтверждает высокий интерес аудитории к портативным игровым устройствам, способным запускать современные ПК-игры. Всего в 2024 г. было продано более 43000 штук Steam Deck. Steam Deck особенно востребован среди геймеров, привыкших к экосистеме Steam и ценящих возможность гибкой настройки. Его успех также связан с расширением доступности – теперь устройство можно встретить не только в специализированных магазинах, но и в массовом ритейле. Интересно, что ретроконсоли, такие как Sega и Dendy, продолжают сохранять свою нишу на рынке. Несмотря на доминирование современных игровых систем, Dendy, Mega Drive и другие старые бренды все еще находят своих покупателей, пусть и в небольших количествах. Это свидетельствует о продолжающемся интересе к ретрогеймингу, который остается популярным среди коллекционеров и ностальгирующих пользователей».

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