«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж консолей на 49% за девять месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), проанализировала статистику продаж консолей на рынке России за девять месяцев 2024 г. По предварительным данным за январь-сентябрь 2024 г. продажи консолей на рынке России выросли на 49% в денежном выражении год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего россияне купили 1,02 млн игровых приставок на общую сумму 22,3 млрд руб. Лидером продаж по-прежнему с большим отрывом остается PlayStation. Так, например, продажи PlayStation 5 в денежном выражении составляют 70% от всего рынка игровых устройств (доля год к году выросла на 10,4%) и 29% в штучном выражении (доля год к году выросла на 10,4%).

Доля Xbox на рынке России в денежном выражении составляет 9,7%, в штучном – 5,4%. Что касается бренда Nintendo, его продажи составили 5,1% от рынка, а в штучном выражении – 4,6%. В денежном выражении тройку лидеров замыкает Valve. Доля продаж портативной консоли-компьютера Steam Deck составила 7,5% от рынка, а в штучном выражении – 2,7%.

Россияне также приобретают ретроконсоли – всего за девять месяцев 2024 г. было продано 433 тыс. этих устройств.

Руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Рынок консолей в России демонстрирует положительную динамику в 2024 г.. PlayStation традиционно доминирует на российском рынке, а выход новой PS5 Pro еще больше упрочит эти позиции. Предзаказы на новую консоль PS5 Pro в три раза превысили наши ожидания – мы уверены, что спрос на новинку будет увеличиваться и в дальнейшем, когда приставка приедет в Россию – мы привезем ее одними из первых.

Xbox продолжает сокращать свою долю рынка в России, однако положительно на продажах может сказаться выход новинок этого сезона – Call of Duty: Black Ops 6 и Indiana Jones and the Great Circle, входящих в подписку GamePass Ultra. Компактные консоли стабильно демонстрируют хорошие продажи; в этом году мы отмечаем рост продаж консоли-компьютера Steam Deck более чем в два раза год к году, при этом важно отметить, что аудитория категории растет за счет игроков, которые раньше играли только на ПК».