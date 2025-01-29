Россияне бросились скупать иностранные игровые приставки по завышенным ценам, пока их не запретили

В России резко выросли продажи игровых приставок, но только в деньгах – они подскочили почти на треть в денежном выражении всего за год. В натуральном выражении рынок роста не показал. Россияне скупают по выросшим за год ценам в первую очередь PlayStation, меньше интересуясь Xbox и другими консолями. Поставки иностранных приставок в Россию из Европы могут запретить в самое ближайшее время по решению властей ЕС.

Деньги нужны, чтобы их тратить

Россияне стали тратить на игровые приставки намного больше денег, на что указывает стремительный рост этого рынка. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2024 г. продажи консолей в стране подскочили на 29,5% в деньгах год к году, составив 31,67 млрд руб. против 24,46 млрд руб годом ранее.

При этом в натуральном выражении рынок не вырос совершенно – в 2023 г. было продано около 1,45 млн игровых приставок, в 2024 г. – столько же. Это говорит об удорожании консолей как таковых, потому что рынок как был поделен между двумя компаниями, Sony и Microsoft так и остается.

В обозримом будущем Россия может столкнуться со сложностями импорта игровых приставок из Европы. Власти Евросоюза намереваются в самом ближайшем будущем запретить любые отгрузки консолей в Россию из европейских государств. Как сообщал CNews, грядущие санкции затронут как новые устройства, так и подержанные.

Кто тут главный

Первое место на российском рынке игровых приставок, как и раньше, удерживает Sony. В деньгах ее доля значительно выросла – с 63,7% в 2023 г. до 71,6% в 2024 г.

Nik / Unsplash Россияне не испытывают сложностей в выборе приставки - они прекрасно знают, какая именно консоль им нужна

По количеству реализованных в России консолей Sony тоже показала рост – с 18,6% до 29,5% за аналогичный период. Россияне явно стали еще больше симпатизировать PlayStation, несмотря на то, что в последние три года Sony российских геймеров не очень жалует.

Рост доли Sony состоялся за счет Microsoft, которая тоже открыто демонстрирует свое далеко не самое хорошее отношение к россиянам. Ее доля в денежном выражении обвалилась почти вдвое – с 16% до 8,9%. В количественном выражении доля тоже снизилась, и притом тоже существенно – с 7,1% до 4,8%.

Все прочие игроки рынка не в силах догнать этих двух гигантов, хотя попытки сделать это они явно не бросают. Японская Nintendo нарастила свою долю с 4,5% до 4,9% в натуральном выражении, но при этом потеряла долю в деньгах – с 6,5% до 5,3%.

Портативный ПК-гейминг

Один из основных трендов российского рынка игровых приставок в 2024 г., по мнению экспертов «М.Видео-Эльдорадо» – это рост популярности портативной игровой приставки Steam Deck. Созданное компанией Valve (разработчик Half Life и множества других культовых игр), устройство представляет собой портативный мини-ПК с полноценным компьютерным «железом» внутри, управляемый, фактически, Linux.

В России продажи Steam Deck в 2024 г. показали взрывной 70-процентный рост – теперь эта консоль продается лучше портативных приставок Nintendo, если рассматривать рынок в деньгах, и вплотную приблизилась к Microsoft с ее Xbox. По итогам 2024 г. в России было продано 43 тыс. экземпляров Steam Deck.

Назад в прошлое

Отдельный специалисты «М.Видео-Эльдорадо» делают акцент на так называемых «ретроконсолях», то есть игровых приставках из далекого прошлого. В России пользуются повышенным спросом приставки Sega и Dendy из 1990-х годов,

Абсолютные цифры ритейлер не раскрывает. Несмотря на доминирование современных игровых» систем, Dendy, Mega Drive и другие старые бренды все еще находят своих покупателей, пусть и в небольших количествах, – сказал CNews глава департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Мезин. – Это свидетельствует о продолжающемся интересе к ретрогеймингу, который остаётся популярным среди коллекционеров и ностальгирующих пользователей».