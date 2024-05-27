Эксперты «М.Видео-Эльдорадо» фиксируют рост продаж игровых консолей в России с начала 2024 года на 104%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок игровых консолей в России в I квартале 2024 г. – в денежном выражении продажи выросли на 104% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составили более 12,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По данному показателю при сохранении тенденции текущий год может стать рекордным за последние несколько лет – эксперты группы прогнозируют, что общий объем продаж игровых консолей на рынке России к концу 2024 г. составит не менее 40 млрд руб. Предыдущий максимальный объем рынка в деньгах был отмечен в 2023 г. и составил 24 млрд руб. Если сравнивать текущий объем рынка с его объемом в 2021 г., то на сегодняшний день продажи только I квартала 2024 г. уже превысили продажи за весь 2021 г.

М.Видео-Эльдорадо Эксперты «М.Видео-Эльдорадо» фиксируют рост продаж игровых консолей в России с начала 2024 года на 104%

В количественном выражении рост продаж игровых консолей на рынке России за первые четыре месяца 2024 г. составил 580 тыс. шт., что на 69% больше, чем в январе-апреле 2023 г. Самыми популярными брендами являются PlayStation, Xbox и Nintendo. Главным драйвером на рынке является консоль Play Station 5 Blue Ray Edition, продажи которой в России с начала 2024 г. составили более 100 тыс. шт. При этом сохраняется интерес и к ретроконсолям – их продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличились незначительно – на 2,5% и составили более 200 тыс. шт. в абсолютном выражении.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «В качестве причин роста рынка мы видим широкую доступность товара на рынке, большой выбор моделей и разнообразие ценового предложения. Наравне с рынком консолей активно растут и продажи игр. Несмотря на развитие цифровых магазинов игр, версия консоли PS5 Blue Ray Edition продается в 25 раз больше, чем PS5 Digital Edition. Это позволяет драйвить продажи коробочных версий игр, ассортимент которых мы стараемся поддерживать для всех консолей. При этом группа «М.Видео-Эльдорадо» стремится первой на рынке выпускать все мировые и российские новинки, держа их в фокусе пристального внимания. Наибольшей популярностью в этом году пользуются такие игры, как: Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и Mortal Kombat 11».

Рынок консолей активно рос и в 2023 г. Российский рынок игровых консолей за 12 месяцев 2023 г. в штуках увеличился почти в 2,5 раза год к году и превысил 1,35 млн проданных устройств. Около 35% от этого количества пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, а в денежном выражении они занимают более 85% рынка. Весь рынок игровых консолей за 12 месяцев 2023 г. составил порядка 24 млрд руб., а в 2022 г. он был около 10 млрд руб.

Традиционно половина приобретенных игр с начала 2024 г. пришлась на платформу PlayStation 4 ввиду большей базы консолей этой модели. До 27% в штучных продажах увеличилась доля тайтлов для PlayStation 5. В прошлом году эта доля составляла 25%. Третью позицию сохранили издания для Nintendo Switch. Доля игр для Xbox сократилась в начале 2024 года до 7,5% по сравнению с 10% в 2023 г.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.