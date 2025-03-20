Assassin’s Creed Shadows появится в продаже в «М.Видео-Эльдорадо» одновременно со всем миром

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает, что новая игра Assassin’s Creed Shadows появится в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» одновременно со всем миром. Стоимость дисковых изданий для Playstation и Xbox составит 8999 руб. Поклонники серии Assassin’s Creed смогут одними из первых погрузиться в атмосферу феодальной Японии, исследовать новый открытый мир и испытать свежий взгляд Ubisoft на жанр action-adventure с элементами RPG. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новая глава Assassin’s Creed переносит игроков в Японию XVI века — эпоху сэнгоку, когда страну раздирали феодальные войны, а самураи и ниндзя вершили историю. Игрокам предстоит взять под контроль двух героев: Наоэ — искусную куноити из клана ассасинов и Ясукэ — могучего чернокожего самурая, вдохновенного реальным историческим персонажем.

Разработчики сделали акцент на контрасте между двумя стилями игры: скрытность и ловкость Наоэ позволяют бесшумно устранять противников, а сила и харизма Ясукэ помогают сражаться в открытом бою. Assassin’s Creed Shadows предлагает мир с разнообразными локациями — от густых лесов и японских замков до оживленных городов и заснеженных горных регионов. Игроков ждет не только классическая для серии борьба ассасинов и тамплиеров, но и политические интриги, столкновение культур и личные истории героев.

Руководитель направления «Развития игр и игрового сообщества» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Assassin’s Creed Shadows — самый ожидаемый релиз этой весны у геймеров. Приход серии в сеттинг феодальной Японии ждали много лет, и разработчик — компания Ubisoft — c релизом новой части надеется повторить успех лучших проектов во вселенной игры. Мы, в свою очередь, знаем любовь отечественных геймеров к Assassins’ Creed — эти игры до сих пор ежедневно покупают в наших магазинах, а общий объем проданных дисков в наших магазинах только за последние 10 лет составил более 300 тысяч копий. Мы рады, что российские поклонники серии смогут начать приключения в Assassin’s Creed Shadows одновременно со всем миром».