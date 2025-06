Карта памяти Adata Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1: готова к Nintendo Switch 2!

Консоль Nintendo Switch 2 выходит с более мощным процессором и улучшенной графикой. Однако большие игровые файлы требуют увеличенного объема памяти и высокой скорости записи/чтения. Для этого Switch 2 использует карты памяти SD Express 7.1. Adata представляет карты памяти Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1 со скоростью чтения до 800 МБ/с и записи до 700 МБ/с, а также объемом 512 ГБ. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Улучшенное «железо» Switch 2 позволяет создавать игры с детализированной графикой и большими мирами, но это увеличивает размер файлов. SD Express 7.1 с интерфейсом PCIe Gen3 x1 и протоколом NVMe в 2,7 раза быстрее, чем UHS-II microSD. Adata Premier Extreme с контроллером Silicon Motion SM2708, официально протестированным на совместимость с Switch 2, сокращает время загрузки игр, установки обновлений и записи видео в высоком разрешении, обеспечивая плавный игровой процесс.

Switch 2 переходит к цифровым загрузкам и Game-Key Cards, которые содержат только код активации или минимальные данные, требуя загрузки основного контента. Например, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom занимает 16,3 ГБ, а Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — 59,4 ГБ. SD Express 7.1 справляется с этими задачами: высокая скорость чтения сокращает время загрузки, а записи — ускоряет установку и обновления, минимизируя задержки в играх с открытым миром.