МТС «расцвела» в «Цветах» в Нижнем Новгороде

МТС установила новое LTE-оборудование в районе жилого комплекса ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры компании установили новую базовую станцию для жителей жилого комплекса. Это позволило более эффективно распределить сетевую нагрузку и повысить скорость передачи в жилых массивах на улицах Первоцветная и Цветочная. Улучшение качества связи охватывает территорию комплекса, включая жилые дома, придомовую инфраструктуру, торгово-сервисные зоны, образовательные учреждения и медицинские организации.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

«Шаг за шагом МТС усиливает сеть там, где это сейчас наиболее необходимо. Большое внимание уделяется новым быстроразвивающимся районам, таким как жилой комплекс «Цветы». Здесь потребность в быстром мобильном интернете постоянно возрастает из-за увеличения количества жителей и улучшения инфраструктуры. Рост нагрузки стимулирует регулярное обновление существующей телеком-инфраструктуры. Именно поэтому мы приняли решение усилить сеть в данном жилом комплексе. Параллельно реализуем здесь крупный проект строительства современной гигабитной инфраструктуры», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В июле 2025 г. специалисты МТС расширили зону покрытия фиксированной гигабитной сети в популярных жилых комплексах Нижнего Новгорода — «Цветы», «Зенит» и «Торпедо».

