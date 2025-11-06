Мини-базовые станции МТС помогут нижегородцам обеспечить локальную связь

МТС начала предоставлять в пользование своим нижегородским абонентам мини-базовые станции. С помощью такого решения можно улучшить покрытие мобильного интернета и голосовой связи в помещениях, где обычная мобильная сеть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее мини-базовые станции МТС были доступны только для юридических лиц, теперь использовать их могут и частные клиенты.

Мини-базовые станции (или фемтосоты) позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи — например, квартиры на верхних этажах высотных зданий, цокольные помещения, складские ангары, расположенные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками.

Мини-базовая станция — небольшой прибор, внешне напоминающий Wi-Fi-роутер, который обеспечивает покрытие локальной мобильной сети в пределах своего действия, тем самым расширяя мобильное покрытие внутри помещения. Одна такая станция способна одновременно обслуживать до 32 пользователей. Для подключения станции необходимо наличие проводного интернет-канала скоростью от 50 Мбит/c. Техническое решение гарантирует хороший прием сигнала в его зоне. Если же человек окажется в зоне общедоступной сотовой сети, его мобильное устройство автоматически и плавно переключится на ее использование. Радиус покрытия одной мини-базовой станции составляет около 50 метров, а в случае необходимости его увеличить специалисты МТС смогут установить несколько станций, образующих сеть.

Заявку на предоставление в пользование мини-базовой станции можно оставить на сайте МТС. После этого на место приедет специалист компании и установит оборудование в нужном помещении. Самостоятельно перемещать базовую станцию нельзя, после окончания пользования ее нужно будет вернуть в МТС.

«Нижнем Новгороде и области МТС непрерывно работает над расширением зоны покрытия телеком-сети, инвестируя значительные средства в развитие инфраструктуры и модернизацию существующих базовых станций. Ежегодно осуществляется обновление оборудования и повышение емкости сети, однако в отдельных случаях архитектура зданий препятствует эффективному распространению радиосигнала. Технология мини-базовой станции устраняет проблемы слабого или нестабильного покрытия в загородных домах, дачных участках, гаражах и квартирах, где сигнал обычных базовых станций недостаточно сильный. Современные строительные материалы, такие как металлочерепица, стекло и армированный бетон, создают существенные барьеры для распространения сигнала мобильной связи. Мини-базовые станции могут обеспечить надежное покрытие и быстрый интернет в труднодоступных участках, превращая привычные места отдыха и работы в комфортные зоны с высоким качеством связи», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.