Лето 2025 г. нижегородцы провели в онлайн-созвонах с ИИ-помощником

МТС с помощью платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей Нижегородской области летом 2025 г. В период отпусков нижегородцы стали активнее переписываться в корпоративном мессенджере. В то же время количество встреч и вебинаров незначительно снизилось. Также летом 2025 г. нижегородцы активно использовали искусственный интеллект для ускорения рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Летом 2025 г. пользователи реже выходили в эфир: на платформе провели меньше встреч и вебинаров по сравнению с весенним периодом. Количество встреч (формат, где все участники активны) снизилось на 13% по сравнению с весной 2025 г., а общее число онлайн-мероприятий уменьшилось на 15%. Это может быть связано с традиционным спадом деловой активности в летний период. При этом нижегородцы чаще переписывались: количество пользователей корпоративного мессенджера «Чаты» выросло на 34% по сравнению с весной 2025 г.

Активных пользователей сервиса «Доски» от МТС (это инструмент для командной работы) стало меньше на 7%, чем было весной 2025 г. Но количество создаваемых проектов почти не изменилось. А вот за год объем проектов увеличился больше чем в полтора раза, поскольку многие компании перешли с зарубежных решений (например, Miro) на российские аналоги.

Кроме того, аналитики МТС заметили интересный тренд: летом 2025 г. люди стали активнее пользоваться искусственным интеллектом для оптимизации своей работы. Чат-бота «МТС Линк» запрашивали на 31% чаще, чем раньше. Этот помощник может давать полезные советы и подсказывать нужную информацию по предыдущим совещаниям и звонкам.

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
Безопасность

Самой востребованной функцией «МТС Линк» среди нижегородцев этим летом была автоматическая подготовка резюме встреч («саммари»), оперативно фиксирующая главные моменты разговора. Второй по популярности стала транскрибация — мгновенный перевод речи в текст. Пользователи начали почти вдвое чаще включать шумоподавление. Разработчики связывают это с необходимостью летом созваниваться из нестандартных локаций, например, с улицы, а также с обновлением функции: теперь платформа запоминает выбранный пользователем уровень шумоподавления и автоматически включает его на следующей встрече. При этом меньше, чем весной 2025 г., использовались развлекательные ИИ-функции: так, цифровые маски и аватары применяли на 64% реже.

«Современные решения, такие как «МТС Линк», удобны для работы с мобильных устройств, легко интегрируются с другими сервисами и помогают быстро решать разные задачи. Ключевым преимуществом подобных платформ являются функции искусственного интеллекта, способные автоматизировать рутинные задачи, формировать отчеты по результатам встреч и повышать качество общения. Особенно важны эти решения в образовании, где преподаватели могут организовать массовые мероприятия с быстрой обработкой учебного материала. Корпорациям важны инструменты, уменьшающие трудозатраты на ведение протоколов. При этом выбор подходящей платформы должен учитывать и требования информационной безопасности. К примеру, данные на платформе МТС Линк хранятся на российских серверах и соответствуют стандартам информационной безопасности, важным для бизнеса и госучреждений», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

