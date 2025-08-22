В Нижегородской области растет популярность программы трейд-ин при покупке смартфонов

МТС зафиксировала повышенный интерес пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети в Нижегородской области. За первые семь месяцев 2025 г. зафиксирован внушительный рост количества купленных смартфонов по программе на 31%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жители Нижегородской области, аналогично всей стране, меняют старые устройства на новые модели смартфона марки Samsung. Так, за минувший квартал доля новоприобретенных аппаратов Samsung составила внушительные 88% всех сделок. Наибольшим спросом пользуется премиальная модель Galaxy S25 Ultra. Далее следуют устройства Apple с результатом 3% и Huawei с 2%.

Что касается сдаваемых устройств, здесь также лидирует бренд Samsung — в 46% случаев пользователи расстаются именно с ним. Вторую позицию занимают телефоны Xiaomi (21%), замыкает тройку лидеров продукция Apple с показателем 7%.

Рост интереса к услуге трейд-ин в МТС эксперты связывают с существенным увеличением размеров скидок при покупке новых смартфонов. Максимальная сумма скидки в 2025 г. достигла 20 тыс. руб., что на 26% больше показателей предыдущих периодов. Размер скидки варьируется в зависимости от производителя и модели сдаваемого телефона.

«Трейд-ин становится все популярнее среди нижегородцев при покупке флагманских смартфонов. Этот сервис дает возможность сэкономить на обновлении гаджета и сделать процесс замены устройства более удобным. Клиенты могут избежать хлопот с продажей старого телефона — достаточно сдать его и получить компенсацию, которую можно использовать для покупки новой модели. Система оценки работает понятно, оформление не вызывает сложностей. Для тех, кто хочет обновить смартфон, такой вариант часто оказывается оптимальным решением», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.