Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала мобильный интернет в районе медицинских учреждений в Павлово Нижегородской области

МТС расширила телеком-инфраструктуру в городе Павлово. Скорость мобильного интернета выросла на треть в районе медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В городе Павлово специалисты МТС запустили дополнительную LTE-базовую станцию. В результате скорость мобильного интернета выросла в районе центральной районной больницы, родильного дома, стоматологической поликлиники.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Улучшение качества связи оценят медики, пациенты и гости медицинских учреждений, а также жители ближайших домов на улицах Комунны, Кооперативной, Советской. Новое телеком-оборудование не только разгрузило имеющуюся сеть, но и дало возможность абонентам с еще большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами на территории лечебных учреждений.

«Современному врачу крайне важно поддерживать постоянную связь с коллегами и пациентами, оперативно обмениваться необходимой информацией, изучать специализированную литературу. Для пациентов больниц интернет зачастую становится главным инструментом для общения с семьей и друзьями, поддерживая эмоциональную связь и снижая чувство изоляции. МТС активно развивает инфраструктуру связи в регионе, уделяя особое внимание медицинским учреждениям», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Veon продал свой скандальный актив властям

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: