МТС накрыла 4G три села Городецкого района Нижегородской области

МТС расширяет покрытие сети LTE, охватывая новые населенные пункты. Теперь высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще трех деревень Городецкого района Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более 350 человек, проживающих в малых поселениях Городецкого района Нижегородской области — в деревнях Тихая и Дроздово, а также поселке Смиркино, теперь имеют доступ к высокоскоростному мобильному интернету от МТС благодаря запуску покрытия сети 4G. Высокоскоростной мобильный интернет охватил ключевые социальные объекты — школы, медучреждения, библиотеки и другие значимые заведения. Компания ранее обеспечивала здесь возможность голосовых звонков. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету позволит жителям проще пользоваться современными онлайн-сервисами и быстрее получать необходимые государственные услуги через интернет.

«Городецкий район Нижегородской области известен своими уникальными живописными пейзажами, богатой историей, разнообразием лесных массивов и водных ресурсов, что делает его привлекательным для поклонников экологического и культурного туризма. Благодаря появлению 4G от МТС, жители деревень Тихая и Дроздово, а также поселка Смиркино, получили больше возможностей для комфортного общения и самообразования. Особенно ценно то, что школьники и молодежь Нижегородской области имеют доступ к возможности самообразования онлайн. Например, на цифровой платформе «Поколение М» ребята проходят бесплатные курсы по различным современным профессиям будущего: веб-дизайн, цифровая мода, написание музыки и другим востребованным специальностям», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.