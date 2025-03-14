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МТС запустила LTE еще в ряде населенных пунктах Тонкинского района Нижегородской области

МТС запустила LTE в пяти селах Тонкинского района Нижегородской области — Большом Содомово, Бердниках, Пахутино, Кодочигах и Старых Краях, обеспечив высокоскоростным мобильным интернетом около 1400 жителей этих населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает масштабную модернизацию связи в регионе, расширяя покрытие 4G в удаленных населенных пунктах. Компания «включила» LTE в пяти селах Тонкинского района: Большое Содомово, Бердники, Пахутино, Кодочиги и Старые Краи, ранее МТС предоставляла голосовую связь в этих селах. Новое покрытие охватывает все ключевые инфраструктурные объекты: школы и фельдшерско-акушерские пункты, сельские клубы и библиотеки, почтовые отделения и другие важные учреждения. Это улучшит качество жизни сельчан и даст новые возможности для развития удаленных территорий.

«Мы продолжаем развивать сеть в удаленных районах Нижегородской области, включая Тонкинский район - один из самых отдаленных в регионе. Его уникальность заключается в сохранении самобытной культуры. На этой земле исторически проживают представители различных народов: потомки старообрядцев, марийцы и другие этнические группы. Все они бережно хранят культурное наследие своих предков, а народные праздники стали ярким воплощением многовековых традиций. Высокоскоростной мобильный интернет открывает для местных жителей новые возможности: они могут развивать онлайн-бизнес, получать дистанционное образование, пользоваться цифровыми госуслугами и делиться культурным наследием своего района с широкой аудиторией», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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