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МТС накрыла 4G еще пять деревень Уренского района Нижегородской области

МТС расширяет покрытие сети LTE, охватывая новые населенные пункты. Теперь высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще пяти деревень Уренского района Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое покрытие 4G МТС стало доступным для 1500 жителей деревень: Большая Козляна, Ломы, Бобылевка, Вязовая и село Большое Горево. Оно охватывает основные инфраструктурные объекты, такие как школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельские клубы, библиотеки и почтовые отделения. Ранее МТС уже предоставляла голосовую связь в этих населенных пунктах. Высокоскоростной мобильный интернет позволит местным жителям с большим комфортом использовать современные цифровые сервисы и легче получать государственные услуги через интернет.

«Уренский район Нижегородской области знаменит тем, что здесь родился известный сказочник Михаил Ананьевич Сказкин, чье творчество вдохновляло многие поколения. Благодаря 4G-интернету жители деревень Большая Козляна, Ломы, Бобылевка, Вязовая и село Большое Горево теперь могут глубже изучать наследие своего талантливого земляка. Более того, скоростной интернет открывает новые образовательные возможности: ребята всей Нижегородской области могут бесплатно проходить курсы на образовательной цифровой платформе «Поколение М» по веб-дизайну, цифровой моде, сонграйтингу и другим направлениям. Например, в апреле абитуриенты, мечтающие поступить в театральный вуз смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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